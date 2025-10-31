Babnet   Latest update 22:21 Tunis

نابل: تأمين حوالي 20 ألف عملية تلقيح ضدّ داء الكلب منذ غرة سبتمبر المنقضي وتمديد حملة التلقيح إلى موفى نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d923e3638770.95980359_gpkifqmlnhoje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 22:08
      
 أمّنت الفرق التابعة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، منذ غرة سبتمبر الفارط وإلى غاية اليوم الجمعة، حوالي 20 ألف عملية تلقيح  للكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك في إطار الحملة الوطنية المجانية والإجبارية للتلقيح ضدّ هذا المرض، وفق ما أفادت به الدكتورة إيناس غضبان المكلفة بملف داء الكلب بالمندوبية الفلاحية.
وأضافت غضبان، صباح اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية /وات/، أنّ منشورا صدر عن وزير الفلاحة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري للتمديد في فترة الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية إلى موفى شهر نوفمبر القادم بعد أن كان مقررا تواصلها إلى موفى شهر أكتوبر الحالي.    
وأبرزت أن حملة التلقيح استكملت في بعض المعتمديات بينما تتواصل حاليا في عدد آخر، مع تواصل تنظيم الأيام المفتوحة للتحسيس والتوعية بأهمية الإقبال على عملية التلقيح، والتنقل على عين المكان للاتصال المباشر بالمربين والمواطنين بمختلف المناطق بالجهة.

وأشارت إلى ان هذه الحملة تهدف الى حماية الصحة العامة من خلال القيام بحملات تلقيح مجانية للكلاب والقطط، وتنظيم تظاهرات تحسيسية للوقاية من داء الكلب، لاسيما وقد سبقتها خلال شهر أوت الفارط حملة تلقيح استثنائية أمنها أطباء الخواص وأسفرت عن تلقيح 13 ألف حيوان.

وفي هذا السياق، دعت الدكتورة إيناس الغضبان المواطنين إلى ضرورة الاقبال على التلقيح لحماية أنفسهم وعائلاتهم وقطعانهم من هذا المرض، مؤكدة على أهمية وعي المواطن بخطورة هذا المرض ومذكرة بأن التلقيح هو الحلّ الوحيد للقضاء عليه.


الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
