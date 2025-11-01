قطر تبني واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

نشرة البيئة – نوفمبر 2025

وقّعتاتفاقية مع شركةلإنشاءبقدرة إنتاجية تصل إلىبحلول منتصفالمشروع سيُضاعف إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ويُسهم في، مع اعتماد تقنيات متطورة لتتبع الأشعة الشمسية وضمان كفاءة عالية في المناخ الحار.تحصّلتعلى اعتمادكأوّل مؤسسة تونسية مرخّص لها لتعبئة التمويلات الدولية لفائدة المشاريع البيئية.وفي هذا السياق، دعا الخبير الدوليالوكالة إلى اقتراح مشروعلإعادة غراسةالمتضرر من الحشرة القرمزية.وأوضح أن الصبار «يعمل كبئر كربون طبيعي»، مشيراً إلى أنه يثبّت نحو، مع التركيز على الأصناف المقاومة وحماية المناطق السليمة وتعزيز قدرات المختبرات والفلاحين.انطلق، أواخر أكتوبر بالحمامات،حول استعمال منصةلجمع وتحليل المعطيات البيئية في إطار مشروعالمنصة الرقمية ستُسهم فيفي المحميات الطبيعية، حيث تمّ تزويد الحراس بـمزوّدًا بالتطبيق لتسهيل العمل الميداني، في خطوة تعزّز التحول الرقمي في مجال الحفاظ على البيئة في تونس.كشف تقريرعنتهدّد حياة أكثر منعلى سواحل المتوسط، نتيجةووفق التقرير، ترتفع حرارة مياه المتوسط، ما يجعل النظم الإيكولوجية البحرية أكثر هشاشة ويهدّد الأنشطة الفلاحية والمائية بانخفاض قد يصل إلىفي الإنتاج.أطلقتبالشراكة معمبادرة لإعدادووضع خطة تنفيذ زمنية، في إطار مشروعوتهدف المبادرة إلىمثل الأكياس الورقية والقوارير القابلة لإعادة الاستخدام، وتشخيص الوضع البيئي الحالي في الجزيرة لمكافحة التلوث البلاستيكي البحري.كشفعنفيبولاية جندوبة، بوجود أنواع مثل، ما يعكسويعمل الصندوق على حماية هذه الأنواع ضمن مشروعبالشراكة مع سكان المنطقة.حذّر المشاركون في، المنعقد في، من تحويل القارة إلى «».وأكد البيان الختامي أن، ويجب توجيهها لتعزيزوأشار المشاركون إلى، وضرورة دعملضمان عدالة البيانات واستدامة الموارد.