نشرة البيئة – نوفمبر 2025#### قطر تبني واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم
وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة سامسونغ سي آند تي لإنشاء محطة دخان للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط بحلول منتصف 2029.
المشروع سيُضاعف إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ويُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ4.7 مليون طن سنويًا، مع اعتماد تقنيات متطورة لتتبع الأشعة الشمسية وضمان كفاءة عالية في المناخ الحار.
تونس تنفذ إلى تمويلات الصندوق الأخضر للمناختحصّلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ كأوّل مؤسسة تونسية مرخّص لها لتعبئة التمويلات الدولية لفائدة المشاريع البيئية.
وفي هذا السياق، دعا الخبير الدولي نور الدين نصر الوكالة إلى اقتراح مشروع "صبّار/كربون" لإعادة غراسة 600 ألف هكتار من التين الشوكي المتضرر من الحشرة القرمزية.
وأوضح أن الصبار «يعمل كبئر كربون طبيعي»، مشيراً إلى أنه يثبّت نحو 360 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل هكتار سنويًا، مع التركيز على الأصناف المقاومة وحماية المناطق السليمة وتعزيز قدرات المختبرات والفلاحين.
حراس الغابات يستخدمون التكنولوجيا لحماية التنوع البيولوجيانطلق، أواخر أكتوبر بالحمامات، تكوين لحراس الغابات حول استعمال منصة SMART لجمع وتحليل المعطيات البيئية في إطار مشروع «الالتزام المواطن من أجل التنوع البيولوجي».
المنصة الرقمية ستُسهم في تحسين مراقبة الحياة البرية في المحميات الطبيعية، حيث تمّ تزويد الحراس بـ 30 جهازًا لوحيًا مزوّدًا بالتطبيق لتسهيل العمل الميداني، في خطوة تعزّز التحول الرقمي في مجال الحفاظ على البيئة في تونس.
المخطط الأزرق يرسم مستقبلًا مقلقًا للبحر الأبيض المتوسطكشف تقرير «البحر الأبيض المتوسط في عام 2050» عن تحديات بيئية خطيرة تهدّد حياة أكثر من 150 مليون شخص على سواحل المتوسط، نتيجة التوسع العمراني، والسياحة المكثفة، والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد.
ووفق التقرير، ترتفع حرارة مياه المتوسط بمعدل أسرع بـ20% من المتوسط العالمي، ما يجعل النظم الإيكولوجية البحرية أكثر هشاشة ويهدّد الأنشطة الفلاحية والمائية بانخفاض قد يصل إلى 17% في الإنتاج.
ميثاق قرقنة للحد من البلاستيكأطلقت بلدية قرقنة بالشراكة مع المجتمع المدني مبادرة لإعداد ميثاق محلي للتقليص من استخدام البلاستيك ووضع خطة تنفيذ زمنية، في إطار مشروع «لا للبلاستيك في جزيرة قرقنة».
وتهدف المبادرة إلى تثمين البدائل المستدامة مثل الأكياس الورقية والقوارير القابلة لإعادة الاستخدام، وتشخيص الوضع البيئي الحالي في الجزيرة لمكافحة التلوث البلاستيكي البحري.
الضفادع مؤشر على صحة البيئة في جندوبةكشف الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن تنوع بيولوجي مهم للبرمائيات في محمية مخثات دار فاطمة بولاية جندوبة، بوجود أنواع مثل الضفدع الأخضر والعلجوم البربري، ما يعكس توازن النظام البيئي وجودة المياه.
ويعمل الصندوق على حماية هذه الأنواع ضمن مشروع استعادة المحمية وموقع رامسار بالشراكة مع سكان المنطقة.
السيادة الغذائية في إفريقيا ومخاطر الرقمنة الحيويةحذّر المشاركون في الاجتماع الإفريقي الأول حول التقنيات الرقمية البيولوجية، المنعقد في أديس أبابا، من تحويل القارة إلى «ميدان تجارب للشركات العالمية».
وأكد البيان الختامي أن التكنولوجيا ليست محايدة، ويجب توجيهها لتعزيز السيادة الغذائية والفلاحة الإيكولوجية.
وأشار المشاركون إلى مخاطر استحواذ الشركات على الموارد الجينية والبيانات، وضرورة دعم الابتكار المحلي والتعاون الإفريقي لضمان عدالة البيانات واستدامة الموارد.
