وزارة المالية ... 31 ديسمبر 2025 آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>

تعلم، الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، التابعة لوزارة المالية، جميع المطالبين بالاداء الذين تخلدت بذمتهم ديون بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، بأن آخر أجل للانخراط في العفو لسنة 2025 هو يوم 31 ديسمبر الجاري.



ودعت الادارة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، المعنيين بهذا العفو الى الاتصال بالقباضات البلدية في أقرب وقت ممكن لتفادي الاكتظاظ عند حلول الاجل والانتفاع باجراءات العفو.