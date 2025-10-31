Babnet   Latest update 17:26 Tunis

الكاف: انتفاع 170 شخصا بخدمات تقصي الأمراض المزمنة خلال يوم مفتوح بالمستشفى المحلي بالدهماني

انتفع، 170 شخصا  بخدمات تقصي الأمراض المزمنة، خلال يوم مفتوح انتظم  اليوم الجمعة، بالمستشفى المحلي بالدهماني من ولاية الكاف، وذلك في إطار عملية شراكة جمعت بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمستشفى المحلي بالدهماني واحد المخابر الخاصة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور صالح الزغلامي.
وأوضح الزغلامي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم أنجز في إطار الشراكة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، ومكّن من تقديم خدمات في مجال الكشف عن مرض السكري ومرض ضغط الدم لفائدة 170 مواطنا قدموا بصفة طوعية للحصول على هذه الخدمات الطبية المجانية.
وأشار إلى أنه تم توجيه كل المواطنين الذين يحملون أعراض إصابة بأمراض القلب والشرايين الى طبيب مختص للتكفل بهم، مع تقديم مختلف الخيارات العلاجية المناسبة لهم.

كما قامت الوحدات الصحية، التي شاركت في هذا اليوم التحسيسي حول الأمراض المزمنة، وفق نفس المصدر، بعمليات قيس للوزن والطول لكل المواطنين الذين تم فحصهم لتحديد بنيتهم الجسدية وتعزيز الوقاية الصحية لديهم، وذلك في إطار تقريب الخدمات الطبية من المواطنين.  


