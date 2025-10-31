Babnet   Latest update 19:22 Tunis

انعقاد المنتدى الدولي "قادة العالم.. صُنّاع التغيير" من 16 إلى 21 نوفمبر 2025 بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6904dbfc790325.45586186_ofqkihejgnplm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 18:04
      
ينتظر ان تشهد تونس من 16 إلى 21 نوفمبر 2025 انعقاد المنتدى الدولي "قادة العالم..صُنّاع التغيير".

ويعتبر هذا المنتدى بمثابة مخيم قيادي مكثّف يجمع نخبة من القادة وصانعي القرار من تونس وكندا وعدد من الدول المشاركة.



ويرمي هذا الحدث الدولي إلى تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية والمستدامة وتحفيز التعاون الاقتصادي العابر للقارات، إلى جانب خلق فضاء للتبادل والخبرة المشتركة بين روّاد الأعمال والمبتكرين من ضفّتي المتوسط.

كما يهدف إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز جسور التعاون بين تونس وكندا والعالم.

ويتضمن برنامج التظاهرة محاضرات تكوينية بإشراف خبيرتين من كندا إضافة إلى زيارات ميدانية وعقد شبكات أعمال وتمارين قيادية في الصحراء التونسية.

ومن جانب آخر ينتظر ان يشهد المنتدى حضور شخصيات مؤثرة من مجالات القيادة والاقتصاد والابتكار الاجتماعي.

ووفق المنظمين يُنتظر أن يُساهم هذا الحدث في جذب استثمارات كندية جديدة إلى تونس، ونقل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، مما يعزّز تموقع تونس كمركز إقليمي للتعاون الدولي والابتكار الاقتصادي.


الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
