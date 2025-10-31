الرابطة الاولى (الجولة 12) - فرج عبد اللاوي حكما لمباراة القمة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

عينت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم فرج عبد اللاوي لإدارة مباراة القمة في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجمع بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 بملعب الطيب المهيري بصفاقس، انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وسيتولى حسني النايلي مهمة حكم الفيديو (VAR) في هذه المواجهة المنتظرة.







تعيينات حكام الجولة الثانية عشرة



(تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:30)



السبت 1 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي × مستقبل سليمان

الحكم: محمد علي قروية

حكم الفار: أمين الفقير



* ملعب سوسة الأولمبي

النجم الساحلي × نجم المتلوي

الحكم: نضال باللطيف

حكم الفار: منتصر بلعربي



* ملعب قابس

مستقبل قابس × الاتحاد المنستيري

الحكم: وليد المنصري

حكم الفار: خالد قويدر



* ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان × شبيبة القيروان

الحكم: محرز المالكي

حكم الفار: أسامة بن إسحاق



الأحد 2 نوفمبر 2025

* ملعب الشاذلي زويتن

شبيبة العمران × الملعب التونسي

الحكم: أيمن النصري

حكم الفار: حمزة جعيد



* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي × الأولمبي الباجي

الحكم: حسام بلحاج علي

حكم الفار: سفيان الورتاني



* ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي × الترجي الرياضي

الحكم: فرج عبد اللاوي

حكم الفار: حسني النايلي



* ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي × مستقبل المرسى

الحكم: هيثم الطرابلسي

الحكم: هيثم الطرابلسي

حكم الفار: أمير العيادي