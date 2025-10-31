Babnet   Latest update 11:25 Tunis

الرابطة الاولى (الجولة 12) - فرج عبد اللاوي حكما لمباراة القمة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 11:14 قراءة: 1 د, 4 ث
      
عينت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم فرج عبد اللاوي لإدارة مباراة القمة في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجمع بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 بملعب الطيب المهيري بصفاقس، انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وسيتولى حسني النايلي مهمة حكم الفيديو (VAR) في هذه المواجهة المنتظرة.


تعيينات حكام الجولة الثانية عشرة

(تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:30)

السبت 1 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي × مستقبل سليمان
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: أمين الفقير

* ملعب سوسة الأولمبي
النجم الساحلي × نجم المتلوي
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: منتصر بلعربي

* ملعب قابس
مستقبل قابس × الاتحاد المنستيري
الحكم: وليد المنصري
حكم الفار: خالد قويدر

* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان × شبيبة القيروان
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: أسامة بن إسحاق

الأحد 2 نوفمبر 2025

* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران × الملعب التونسي
الحكم: أيمن النصري
حكم الفار: حمزة جعيد

* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي × الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بلحاج علي
حكم الفار: سفيان الورتاني

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي × الترجي الرياضي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: حسني النايلي

* ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي × مستقبل المرسى
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: أمير العيادي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317610


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
23°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24829,8

  • (30/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    