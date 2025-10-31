Babnet   Latest update 11:25 Tunis

وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للأشغال

Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 11:04
      
أدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح أمس الخميس زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للأشغال، أين اطّلع على مهامها ودورها في إنجاز مشاريع البنية الأساسيّة المبرمجة لفائدة مختلف الهياكل العسكرية والمدنية.

وعاين السهيلي بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع نشرته اليوم الجمعة، البرامج المستقبلية المتعلقة بتحسين البنية الأساسية وصيانة معدات الهندسة والمعدات الدارجة وتطويرها، إضافة إلى ورشات الصيانة والتصليح والإنتاج ومشاغل التكوين التابعة لها ومغازات الخزن.

وثمن الدور الهامّ الذي تضطلع به الإدارة العامة للأشغال في الرفع من الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية من خلال تلبية حاجياتها في هذا المجال الحيوي، فضلا عن صيانة بعض المباني والمعالم التابعة للهياكل العمومية.

كما أشاد بجهود كافة العسكريّين والمدنيين المنتمين لهذا الهيكل لما يتحلّون به من جديّة وتفانٍ وانضباط وتشبّع بالإرادة والوعي من أجل تحقيق النجاعة في أداء مهامهم.
ودعاهم إلى مواصلة بذل الجهد والعمل بنفس الروح الوطنية العالية، علاوة على اعتماد التطبيقات الحديثة لرقمنة الإجراءات وحوكمة التصرّف والسعي إلى تطوير أساليب العمل ومواكبة التطوّرات التكنولوجيّة في المجال، قصد تذليل الصعوبات والعراقيل المعترضة وتحقيق الجدوى في تنفيذ المشاريع.
وتوجّه وزير الدفاع الوطني بالشكر والتقدير للإطارات المشرفة لمساهمتهم في توفير ظروف العمل المثلى، من خلال حسن التأطير والإنصات إلى مشاغل الأفراد والرفع من معنوياتهم حفاظا على جاهزيّتهم في الذّود عن الوطن وحمايته، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية للعسكريين وخاصة منهم المرابطين بالمناطق النائية والوعرة.


