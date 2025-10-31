السفارة الألمانية في تونس تعتمد نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتواصل بعنوان "FACIL"
أعلنت السفارة الألمانية بتونس عن اعتماد نظام تواصل إلكتروني جديد يحمل اسم "FACIL"، بهدف تسهيل وتسريع التواصل بين المواطنين التونسيين والسفارة، خاصة في ما يتعلق بـ ملفات التأشيرات والشؤون القنصلية.
وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أن هذا النظام الذكي يأتي في إطار تحديث خدماتها القنصلية وتحسين جودة التعامل مع طالبي الخدمات، عبر رقمنة الإجراءات وتنظيم استقبال الاستفسارات وتوجيهها مباشرة إلى الأقسام المختصة، بما يضمن ردودًا أسرع وخدمة أكثر كفاءة.
وأكدت أنه لن يتم بعد الآن استخدام عناوين البريد الإلكتروني السابقة:
info@tunis.diplo.de
visa@tunis.diplo.de
الروابط الرسمية الجديدة للتواصلودعت السفارة جميع المتعاملين معها إلى استخدام النماذج الإلكترونية المخصّصة المتاحة على موقعها الرسمي عبر الروابط التالية:
* للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات (بالألمانية):
https://tunis.diplo.de/tn-de/ueber-uns/kontakt-konsulat
* للاستفسارات القنصلية العامة (بالألمانية):
https://tunis.diplo.de/tn-de/ueber-uns/kontakt-rk
* للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات (بالفرنسية):
https://tunis.diplo.de/tn-fr/ambassade/kontakt-konsulat
شددت السفارة على عدم استخدام اللغة العربية في تعبئة النماذج الإلكترونية، مبينة أن فريق المعالجة لا يمكنه التعامل مع الطلبات أو الاستفسارات المكتوبة بالعربية، داعية إلى استعمال الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية حصراً.
من المنتظر أن يساهم نظام FACIL في رفع كفاءة التواصل بين السفارة الألمانية وجمهور المتعاملين معها في تونس، من خلال توحيد قنوات الاتصال ورقمنة الإجراءات، في خطوة تعكس التحول نحو إدارة قنصلية رقمية متطورة تراعي المعايير الحديثة للشفافية والسرعة في تقديم الخدمات.
