السفارة الألمانية في تونس تعتمد نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتواصل بعنوان "FACIL"

أعلنت السفارة الألمانية بتونس عن اعتماد نظام تواصل إلكتروني جديد يحمل اسم "FACIL"، بهدف تسهيل وتسريع التواصل بين المواطنين التونسيين والسفارة، خاصة في ما يتعلق بـ ملفات التأشيرات والشؤون القنصلية.







الروابط الرسمية الجديدة للتواصل



وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع، أن هذا النظام الذكي يأتي في إطاروتحسين جودة التعامل مع طالبي الخدمات، عبروتنظيم استقبال الاستفسارات وتوجيهها مباشرة إلى الأقسام المختصة، بما يضمنوأكدت أنهودعت السفارة جميع المتعاملين معها إلىالمتاحة على موقعها الرسمي عبر الروابط التالية:شددت السفارة علىفي تعبئة النماذج الإلكترونية، مبينة أن، داعية إلىحصراً.من المنتظر أن يساهمفيبين السفارة الألمانية وجمهور المتعاملين معها في تونس، من خلال، في خطوة تعكستراعي المعايير الحديثة للشفافية والسرعة في تقديم الخدمات.