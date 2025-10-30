الرابطة 1 : الترجي الرياضي يهزم النادي البنزرتي بثنائية ويشدد الملاحقة على الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690388e04639c9.27141424_jemqlogikfhpn.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي البنزرتي بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2025 بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الدفعة الرابعة والأخيرة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وسجل هدفي فريق باب سويقة كلّ من كسيلة بوعالية في الدقيقة (41) وأشرف الجبري في الدقيقة (90).





وبهذا الفوز، رفع الترجي الرياضي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، ليُشدد الخناق على صاحبي الصدارة، النادي الإفريقي والملعب التونسي (25 نقطة)، فيما تجمّد رصيد النادي البنزرتي عند 12 نقطة في المرتبة التاسعة.





نتائج مباريات الجولة 11

الخميس 30 أكتوبر 2025

ملعب حمادي العقربي برادس



* الترجي الرياضي 2 – النادي البنزرتي 0

الأهداف: كسيلة بوعالية (41)، أشرف الجبري (90)



الأربعاء 29 أكتوبر 2025

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى



* مستقبل المرسى 0 – النجم الساحلي 2

الأهداف: محمد الهادي بوسلامة (63)، راقي العواني (68)



ملعب الهادي النيفر بباردو



* الملعب التونسي 0 – النادي الصفاقسي 0



ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



* الاتحاد المنستيري 0 – اتحاد بن قردان 0



الأحد 26 أكتوبر 2025

الملعب البلدي ببئر بورقبة



* مستقبل سليمان 0 – شبيبة العمران 0



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة



* الأولمبي الباجي 0 – الترجي الجرجيسي 3

الأهداف: ستانلي أوغوه (45+4)، إينوسونت نشوتي (63 و73)



السبت 25 أكتوبر 2025

ملعب حمدة العواني بالقيروان



* شبيبة القيروان 1 – النادي الإفريقي 3

الأهداف:

ريان الحمروني (75) لشبيبة القيروان،

حسام حسن رمضان (5)، فيليب كينزومبي (68)، بلال آيت مالك (74) للنادي الإفريقي



الملعب البلدي بالمتلوي



* نجم المتلوي 1 – مستقبل قابس 0

الهدف: سامح بوحاجب (90+3)



الترتيب بعد الجولة 11

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- |

| 1 | النادي الإفريقي | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 |

| 2 | الملعب التونسي | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 |

| 3 | الترجي الرياضي | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 |

| 4 | الترجي الجرجيسي | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 |

| 5 | الاتحاد المنستيري | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 |

| 6 | نجم المتلوي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 |

| 7 | النادي الصفاقسي | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 |

| 8 | شبيبة العمران | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 |

| 9 | النادي البنزرتي | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 |

| 10 | النجم الساحلي | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 |

| 11 | مستقبل المرسى | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 |

| 12 | شبيبة القيروان | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 |

| 13 | اتحاد بن قردان | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 |

| 14 | مستقبل سليمان | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |

| 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 |

| 16 | مستقبل قابس | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 |

وبهذا الفوز، رفع الترجي الرياضي رصيده إلىفي المركز الثالث، ليُشدد الخناق على، فيما تجمّد رصيدعندفي المرتبة التاسعة.* الترجي الرياضي 2 – النادي البنزرتي 0الأهداف: كسيلة بوعالية (41)، أشرف الجبري (90)* مستقبل المرسى 0 – النجم الساحلي 2الأهداف: محمد الهادي بوسلامة (63)، راقي العواني (68)* الملعب التونسي 0 – النادي الصفاقسي 0* الاتحاد المنستيري 0 – اتحاد بن قردان 0* مستقبل سليمان 0 – شبيبة العمران 0* الأولمبي الباجي 0 – الترجي الجرجيسي 3الأهداف: ستانلي أوغوه (45+4)، إينوسونت نشوتي (63 و73)* شبيبة القيروان 1 – النادي الإفريقي 3الأهداف:ريان الحمروني (75) لشبيبة القيروان،حسام حسن رمضان (5)، فيليب كينزومبي (68)، بلال آيت مالك (74) للنادي الإفريقي* نجم المتلوي 1 – مستقبل قابس 0الهدف: سامح بوحاجب (90+3)| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- || 1 | النادي الإفريقي | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 || 2 | الملعب التونسي | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 || 3 | الترجي الرياضي | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 || 4 | الترجي الجرجيسي | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 || 5 | الاتحاد المنستيري | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 || 6 | نجم المتلوي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 || 7 | النادي الصفاقسي | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 || 8 | شبيبة العمران | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 || 9 | النادي البنزرتي | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 || 10 | النجم الساحلي | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 || 11 | مستقبل المرسى | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 || 12 | شبيبة القيروان | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 || 13 | اتحاد بن قردان | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 || 14 | مستقبل سليمان | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 || 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 || 16 | مستقبل قابس | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 |