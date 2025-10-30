Babnet   Latest update 20:12 Tunis

منتدى تونس للعلوم الانسانية والاجتماعية من 27 الى 30 ديسمبر 2025 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/yasmine_hammamet.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 19:28
      
ينتظم منتدى تونس للعلوم الانسانية والاجتماعية تحت عنوان " العلوم الانسانية والاجتماعية: بين تحديات التّحول الرّقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة" من 27 الى 30 ديسمبر 2026 بياسمين الحمامات، ولاية نابل، تونس.



ويأتي هذا المنتدى الدولي، وفق ما نشره مجلس التعاون العلمي العربي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعية "فايسبوك" مؤخرا، ليكون منصة تجمع بين الأكادميين والباحثين وصانعي القرار من مختلف التخصصات وخبراء التكنولوجيا والابتكار ورواد الاعمال والشركات الناشئة، لدراسة اثر التحول الرقمي على المجتمعات العربية ومناقشة سبل استثمار التكنولوجيا الحدثية في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.



ويرنو هذا المنتدى الى تحليل اثر التحول الرقمي على العلوم الانسانية والاقتصادية والبحث في كيفية تغير وتطور هذه العلوم في ظل التّحولات الرقمية المتسارعة وكيفية امكانية توظيفها لفهم أعمق للعالم الرقمي.

كما يسعى الى استكشاف تأثير الرقمنة على المجتمعات العربية من خلال دراسة كيفية تاثير التكنولوجيات على العلاقات الاجتماعية والهوية الثقافية والحياة اليومية في المجتمعات العربية.

وسيطرح المشاركون، ايضا، التحديات والفرص في التعليم الرقمي عبر مناقشة التحول الرقمي في مجال التعليم ودوره في تقليص الفجوات المعرفية وتعزيز فرص الوصول الى المعرفة، الى جانب دور التكنولوجيا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وبحث كيفية استخدام الادوات الرقمية لتحقيق المساواة والعدالة خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل.

ويرمي هذا المنتدى، كذلك، اعادة النظر في الهوية والخصوصية في العصر الرقمي من خلال تحليل تاثير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية على الهوية الشخصية والجماعية مع التركيز على الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.

ويدفع المنتدى، في السياق ذاته الى تعزيز التعاون بين العلوم الانسانية والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل التعاون بين العلوم الانسانية والاجتماعية والابتكارات التكنولوجية من اجل ايجاد حلول فعالة للتحديات المشتركة.




الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
