السبت 1 نوفمبر: تفعيل العمل رسميا بجهاز تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة
ينطلق يوم السبت 1 نوفمبر 2025 العمل رسميًا بـ جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.
وأوضح سفيان الخرشاني، كاهية مدير في وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي لـ التهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
وبيّن أنّه سيتم اليوم نشر قائمة المزودين المعتمدين لترويج آلات التسجيل الجبائية المطابقة للمعايير الواردة في كراس الشروط المعتمد، والتي ستكون مرتبطة بـ المنصة المركزية الخاصة بوزارة المالية لتجميع وتخزين المعلومات بطريقة مؤمنة وشفافة.
وكانت وزيرة المالية قد أصدرت قرارًا بتاريخ 14 أكتوبر 2025 بخصوص تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات، وفق رزنامة زمنية تشمل أربعة تواريخ تمتد من 1 نوفمبر 2025 إلى 1 جويلية 2028.
ويهمّ المرحلة الأولى الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، على أن تشمل المراحل اللاحقة بقية المؤسسات تدريجيًا إلى غاية 2028.
ويهدف القرار إلى إحكام مراقبة عمليات البيع والخدمات في مؤسسات الاستهلاك على عين المكان، حيث اعتبر أن هذه المؤسسات هي كل من تبيع مأكولات أو مشروبات جاهزة وتوفر لحرفائها خدمة استهلاكها في المحل، وذلك وفق الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتم الاستناد في هذا الإجراء إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، وإلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بـ قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأكد الخرشاني أن المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة عمليات الاستهلاك تم إعدادها بالكامل بـ كفاءات تونسية داخل مركز الإعلامية بوزارة المالية، مشيرًا إلى أنّ المشروع استغرق أكثر من خمس سنوات من التطوير لضمان أمنه وموثوقيته التكنولوجية.
ودعا الخرشاني أصحاب المطاعم السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث إلى الانخراط في المنظومة الجديدة عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين، مؤكدًا أنّ العملية تتم عن بُعد بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني jibaya.tn، سواء لتعديل الأجهزة القديمة أو اقتناء آلات جديدة مطابقة للمعايير.
