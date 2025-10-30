السبت 1 نوفمبر: تفعيل العمل رسميا بجهاز تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة

ينطلق يوم السبت 1 نوفمبر 2025 العمل رسميًا بـ جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.



وأوضح سفيان الخرشاني، كاهية مدير في وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي لـ التهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.



وبيّن أنّه سيتم اليوملترويجالمطابقة للمعايير الواردة في كراس الشروط المعتمد، والتي ستكون مرتبطة بـلتجميع وتخزين المعلومات بطريقة مؤمنة وشفافة.وكانتقد أصدرت قرارًا بتاريخبخصوص تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات، وفقتشمل أربعة تواريخ تمتد منويهمّالذوات المعنوية التي تمارس أنشطةابتداءً من 1 نوفمبر 2025، على أن تشمل المراحل اللاحقة بقية المؤسسات تدريجيًا إلى غاية 2028.ويهدف القرار إلىفي مؤسسات الاستهلاك على عين المكان، حيث اعتبر أن هذه المؤسسات هي كل من، وذلك وفق الفصل 59 ثالثًا منوتم الاستناد في هذا الإجراء إلى أحكامالمؤرخ في 26 نوفمبر 2019، وإلىالمتعلق بـ، إضافة إلىوأكد الخرشاني أنتم إعدادها بالكامل بـداخل، مشيرًا إلى أنّ المشروع استغرق أكثر منلضمان أمنه وموثوقيته التكنولوجية.ودعا الخرشانيإلىعبر الاتصال بالمزودين المعتمدين، مؤكدًا أنّ العمليةمن خلال الموقع الإلكتروني، سواء لتعديل الأجهزة القديمة أو اقتناء آلات جديدة مطابقة للمعايير.