ديوان الصناعات التقليدية ينظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بميلانو من 6 الى 14 ديسمبر 2025

يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة و بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تنظيم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية التونسية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بميلانو – إيطاليا



وينتظم المعرض من 06 الى 14 ديسمبر 2025 ضمن فضاء تونسي جماعي



وتاتي هذه المشاركة التونسية في إطار مواصلة إنجاز برنامج تنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي بالتظاهرات الدولية لسنة 2025 ،وأفاد الديوان، أنه سيتكفل بمعين كراء الجناح وتهيئته ومعلوم التسجيل لكل عارض مع تحديد معلوم المشاركة لكل حرفي أومؤسسة بــ 2000 دينار، على أن يتم ايداع المبلغ المالي كاملا بالحساب الجاري للديوان بعد الحصول على تأكيد المشاركة.وستتولى الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، التكفل بمصاريف شحن معروضات المشاركين ونقلها ذهابا وإيابا من تونس الى ميلانو بمبلغ 2000 دينار للحاملة الواحدةومن جهتهم، سيتكفل الحرفيون الذين سيتم انتقاؤهم بخلاص تذاكر سفرهم ومصاريف التأشيرة والاقامةودعا، الديوان الحرفيين التونسيين والمؤسسات الحرفية إلى المشاركة في هذا المعرض الدولي من أجل التعريف على أوسع نطاق بالمنتوج التقليدي التونسية وفتح آفاق أوسع لإيجاد فرص تصديرية واعدة.وأشار، إلى أن آخر آجل لقبول الملفات حدد يوم الثلاثاء 04 نوفمبر2025