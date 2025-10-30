Babnet   Latest update 13:43 Tunis

ديوان الصناعات التقليدية ينظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بميلانو من 6 الى 14 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 13:16 قراءة: 0 د, 52 ث
      
يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة و بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تنظيم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية التونسية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بميلانو – إيطاليا

وينتظم المعرض من 06 الى 14 ديسمبر 2025 ضمن فضاء تونسي جماعي



وتاتي هذه المشاركة التونسية في إطار مواصلة إنجاز برنامج تنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي بالتظاهرات الدولية لسنة 2025 ،

وأفاد الديوان، أنه سيتكفل بمعين كراء الجناح وتهيئته ومعلوم التسجيل لكل عارض مع تحديد معلوم المشاركة لكل حرفي أومؤسسة بــ 2000 دينار، على أن يتم ايداع المبلغ المالي كاملا بالحساب الجاري للديوان بعد الحصول على تأكيد المشاركة.

وستتولى الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، التكفل بمصاريف شحن معروضات المشاركين ونقلها ذهابا وإيابا من تونس الى ميلانو بمبلغ 2000 دينار للحاملة الواحدة

ومن جهتهم، سيتكفل الحرفيون الذين سيتم انتقاؤهم بخلاص تذاكر سفرهم ومصاريف التأشيرة والاقامة

ودعا، الديوان الحرفيين التونسيين والمؤسسات الحرفية إلى المشاركة في هذا المعرض الدولي من أجل التعريف على أوسع نطاق بالمنتوج التقليدي التونسية وفتح آفاق أوسع لإيجاد فرص تصديرية واعدة.

وأشار، إلى أن آخر آجل لقبول الملفات حدد يوم الثلاثاء 04 نوفمبر2025


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317556


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
26°-18
25°-18
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    