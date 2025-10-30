قفصة: الدورة 35 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يوم 31 اكتوبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69032c79dd5878.42348183_mhinfpoklgqje.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي، يوم 31 أكتوبر الحالي فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، وذلك بكلٍّ من المركب الثقافي ابن منظور، ومركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة.



وتلتئم هذه الدورة ضمن إقليم 4 الذي يضم ولايات صفاقس، وسيدي بوزيد، وتوزر، وقفصة، تحت شعار المسرح مرآة المجتمع: معالجة الخواطر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر""









ويهدف المهرجان إلى مزيد تشجيع نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية على الإبداع والتجديد، وترسيخ ثقافة الحوار والتعبير المسرحي لدى الناشئة والشباب.



تؤثث البرمجة سلسلة من المسابقات المسرحية في فئات متعددة تشمل مسرح العرائس، والأداء الفردي، ومسرح الشارع، وذلك بمشاركة عدد من النوادي الثقافية من ولايات الإقليم