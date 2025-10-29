صفاقس : الإعلان عن انطلاق العمل باتفاقية حماية وتثمين "مشطية جبنيانة" بموجب علامة الملكية الفكرية الجماعية

أُعلن، اليوم الأربعاء، بمدينة صفاقس، عن انطلاق العمل باتفاقية حماية وتثمين "مشطية جبنيانة" بموجب علامة الملكية الفكرية الجماعية، الممضاة خلال شهر أفريل الماضي بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

و"مشطية جبنيانة" هي غطاء صوفي تقليدي تضعه النساء على رؤوسهن يُصنع في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس، وهي حرفة تراثية ذات جذور رومانية.

وأفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ليلى المسلاتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ندوة خصّصت اليوم للإعلان عن انطلاق مشروع حماية وتثمين منتوجات "مشطية جبنيانة" بموجب علامة الملكية الفكرية الجماعية، أن "هذا المشروع يهم 34 حرفية من جبناية في اختصاص صناعة المشطية، ويشمل تكوينهن لمدة 9 أشهر من قبل خبيرة دولية وأخرى تونسية".



وأوضحت أن "الملكية الفكرية الجماعية، التي أخذها الديوان الوطني للصناعات التقليدية على عاتقه لحماية عديد المنتوجات التقليدية مثل فخار سجنان ومشطية جبنيانة، تعدّ آلية من آليات تثمين الكفاءات الحرفية بجبنيانة، وحماية المنتوجات التي عادة ما يتم تقليدها في غياب الآلية والقدرة الكافية على ترويجها وخلق مورد رزق يضمن ديمومة قطاع المشطية".وأضافت أنه "رغم تسجيل مشطية جبنيانة من قبل وزارة الشؤون الثقافية كتراث لامادي، إلا أنّ العمل جار على مزيد دعمها وتثمينها حتى يتم الحفاظ على مورد رزق الحرفيات، وعلى ديمومة القطاع بموجب علامة الملكية الفكرية الجماعية".وفي هذا الإطار، يتم تكوين الحرفيات على كامل سلسلة قيمة منتوجهن بداية من إقتناء المادة الأولية حتى الترويج، مع مساعدتهن لإحداث علامة خاصة بهن، وتعطي القيمة اللازمة لجهة جبنيانة، ولكفاءة حرفياتها، وفق المصدر ذاته.وأشارت إلى أن "هناك تنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية لتسجيل مشطية جبنيانة ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك من بين منتوجات تقليدية عديدة مثل الجبة التونسية وغيرها".وتتواصل فعاليات هذه الندوة إلى غاية يوم 31 أكتوبر، ويشمل برنامجها غدا حلقة تكوينية لفائدة الحرفيات المنتفعات بالمشروع بهدف تعزيز قدراتهن في ما يتعلق باستعمال أدوات الملكية الفكرية والتصرف في العلامات الجماعية والترويج لمنتوجاتهن، فيما يتضمن برنامج يوم الاختتام الجمعة المقبل تنظيم زيارات ميدانية للإستماع لمشاغل الحرفيات، وتحديد برنامج العمل الذي سيم اعتماده لمدة 9 اشهر.