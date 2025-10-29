قصر النجمة الزهراء يحتضن اختتام مشروع "لمجتي" يومي 1 و2 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c58739438199.10333587_hmleqjfpgnoik.jpg width=100 align=left border=0>

يستضيف قصر "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية للعاصمة، يومي 1 و2 نوفمبر 2025، فعاليات اختتام مشروع "لمجتي" الذي اطلقته جمعية "جولات تضامنية" في ديسمبر 2023 بدعم من برنامج الاغذية العالمي والاتحاد الاوروبي في اطار برنامج دعم التّنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصّيد البحري في تونس "أدابت".



وستجمع هذه التظاهرة الروابط بين الزراعة المستدامة والاستهلاك المسؤول وتمكين النساء اقتصاديًا في المناطق الريفية والابتكار واستدامة التغذية المدرسية، ولا سيما تأثير التغذية الصحية والمتوازنة على صحة الطلبة وتعليمهم، بالإضافة إلى قضايا أخرى وصفها المنظمون بالأهمية البالغة.





كما ستجمع صانعي القرار والجهات الفاعلة الميدانية والمتخصصين للتبادل والتفكير معًا في سبل استدامة التجربة التجريبية لـمشروع "لمجتي".





وتقترح جمعية "جولات تضامنية" (Balades Solidaires) خلال الحدث نفسه وعلى مدى اليومين المذكورين آنفا، معارض لمنتجات محلية من 12 منطقة، الى جانب تنظيم ورشة عمل للظفائر وعروض طهو مع تذوق أنواع مختلفة من الكسكس المحلي، وعرض أزياء بيئي للتوعية بالصحة الغذائية.





وتوفر جمعية "جولات تضامنية" مساحة للاحتفال والمشاركة والتفكير الجماعي حول إنجازات المشروع وآفاقه المستقبلية. وبين المصدر ذاته ان مشروع "لمجتي" ليس مجرد مشروع من بين مشاريع أخرى، بل هو نموذج مستدام لمستقبل الغذاء في تونس.



وجمعية "جولات تضامنية"، جمعية تونسية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المرأة الريفية والترويج للتراث الثقافي والفلاحي التونسي، من خلال مشاريع متنوعة، تسعى الجمعية إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحسين ظروفهم المعيشية.



ويساهم برنامج دعم التّنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصّيد البحري في تونس "أدابت"، في تنمية تونس من خلال نهج مبتكر ومنصف وصديق للبيئة. وهو يستهدف الاستثمارات الخاصة كمحرك للتغير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع التركيز على الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية.