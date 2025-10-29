وزير النقل يتباحث مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية العراقية سبل فتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69024ad4262d35.90465710_qngjfolhpimke.jpg width=100 align=left border=0>

تمحور اللقاء الذي جمع وزير النقل رشيد عامري بوكيل وزارة الشؤون الخارجية العراقية، محمد بحر العلوم، حول السبل الكفيلة بفتح آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطيران المدني.



كما تطرق الطرفان، وفق بلاغ صادر، الإربعاء، عن وزارة النقل، إلى كيفية تطوير الشراكة في المجالين التجاري والفني، بهدف تطوير السياحة البينية ومزيد تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع من خلال التطلع إلى تعزيز الربط الجوي بين البلدين.









ونوّه الجانبان، خلال اللقاء الذي انتظم، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، بحضور رئيس ديوان وزير النقل والمدير العام للطيران المدني والمتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط تونس بالعراق، معربين عن الإستعداد الكامل لمزيد توثيقها.



يشار إلى أن وكيل وزارة الشؤون الخارجية العراقية يؤدي زيارة عمل لتونس على رأس وفد للمشاركة في أشغال الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بتونس، من 26 إلى 29 أكتوبر 2025، وذلك للتباحث في جملة من المسائل المشتركة والمتعلقة بقطاع النقل في مختلف مجالاته، وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة دولة العراق، عبد الحكيم القصاب. ونوّه الجانبان، خلال اللقاء الذي انتظم، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، بحضور رئيس ديوان وزير النقل والمدير العام للطيران المدني والمتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط تونس بالعراق، معربين عن الإستعداد الكامل لمزيد توثيقها.يشار إلى أن وكيل وزارة الشؤون الخارجية العراقية يؤدي زيارة عمل لتونس على رأس وفد للمشاركة في أشغال الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بتونس، من 26 إلى 29 أكتوبر 2025، وذلك للتباحث في جملة من المسائل المشتركة والمتعلقة بقطاع النقل في مختلف مجالاته، وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة دولة العراق، عبد الحكيم القصاب.