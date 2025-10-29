Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة: تونس تكتب قصة عشق مع الكتاب بأرقام قياسية غير مسبوقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6902495250bae7.88014446_lqnjokpeimghf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 18:05
      
تستضيف القاعة المغطاة برادس يوم الأحد 02 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة 2024-2025، في تظاهرة ثقافية كبرى تؤكد عمق الوعي المجتمعي بأهمية الكتاب وترسّخ القراءة كخيار حضاري وأسلوب حياة.

تشهد هذه الدورة مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث سجّل 36.846 مشاركًا، وبلغ مجموع الكتب المقروءة خلال التصفيات المحلية 635.702 كتابًا، وهي أرقام استثنائية تعكس تعطّش التونسيين للمعرفة وحبهم للكتاب.



### مشاركة متنوعة... ورسالة وطنية جامعة

من المنتظر أن يشارك حوالي 1400 متأهل للدور النهائي من مختلف الولايات، من بينهم:

* مهاجر تونسي مقيم بألمانيا، ما يضفي بُعدًا وطنيًا ودوليًا على الحدث.
* 6 ممثلين عن المؤسسة العسكرية
* 4 مشاركين من ضعاف أو فاقدي البصر
* 217 عائلة مشاركة، منها 12 عائلة تأهلت للنهائيات (كل عائلة تضم 3 أفراد على الأقل)
* تسجيل رقم قياسي فردي غير مسبوق بـ 964 كتابًا مقروءًا من طرف مشارك واحد.

أكثر من مجرد بطولة… إنها عرس وطني للمعرفة

الدورة الرابعة ليست منافسة فكرية فحسب، بل مهرجان للثقافة ولمبادئ التربية والمواطنة، يجمع مختلف الفئات العمرية والاجتماعية حول الكتاب باعتباره رمزًا للتنمية البشرية والتقدم.
وتؤكد وزارة الشؤون الثقافية وشركاؤها من خلال هذه التظاهرة على ترسيخ القراءة كقيمة وطنية أصيلة، ومفتاح لبناء مجتمع واعٍ ومستنير.

فقرات البرنامج:

* الامتحانات الوطنية في جميع الفئات
* عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "البجعات" من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس
* عرض موسيقي بعنوان "بحذا حبيبتي" للفنانة عايدة نياطي
* حفل التتويج وتوزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية مميزة


تونس تواصل كتابة قصة نجاح جديدة مع الثقافة والقراءة…
فمن خلال هذه الأرقام القياسية والروح التنافسية الإيجابية، تؤكد البطولة الوطنية للمطالعة أن الكتاب لا يزال ينبض بالحياة في وجدان التونسيين، وأن المستقبل يُبنى صفحة بعد صفحة، بوعي وإرادة ومعرفة.


