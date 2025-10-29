الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة: تونس تكتب قصة عشق مع الكتاب بأرقام قياسية غير مسبوقة

تستضيف القاعة المغطاة برادس يوم الأحد 02 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة 2024-2025، في تظاهرة ثقافية كبرى تؤكد عمق الوعي المجتمعي بأهمية الكتاب وترسّخ القراءة كخيار حضاري وأسلوب حياة.



تشهد هذه الدورة مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث سجّل 36.846 مشاركًا، وبلغ مجموع الكتب المقروءة خلال التصفيات المحلية 635.702 كتابًا، وهي أرقام استثنائية تعكس تعطّش التونسيين للمعرفة وحبهم للكتاب.



### مشاركة متنوعة... ورسالة وطنية جامعة



أكثر من مجرد بطولة… إنها عرس وطني للمعرفة



فقرات البرنامج:



من المنتظر أن يشارك حواليمن مختلف الولايات، من بينهم:، ما يضفي بُعدًا وطنيًا ودوليًا على الحدث.، منها 12 عائلة تأهلت للنهائيات (كل عائلة تضم 3 أفراد على الأقل)* تسجيل رقم قياسي فردي غير مسبوق بـالدورة الرابعة ليست منافسة فكرية فحسب، بل، يجمع مختلف الفئات العمرية والاجتماعية حول الكتاب باعتباره رمزًا للتنمية البشرية والتقدم.وتؤكد وزارة الشؤون الثقافية وشركاؤها من خلال هذه التظاهرة على، ومفتاح لبناء مجتمع واعٍ ومستنير.* الامتحانات الوطنية في جميع الفئات* عرض تنشيطي للأطفال بعنوانمن إنتاج المركز الوطني لفن العرائس* عرض موسيقي بعنوانللفنانة* حفل التتويج وتوزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية مميزةفمن خلال هذه الأرقام القياسية والروح التنافسية الإيجابية، تؤكد البطولة الوطنية للمطالعة أن، وأن المستقبل يُبنى صفحة بعد صفحة، بوعي وإرادة ومعرفة.