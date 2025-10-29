Babnet   Latest update 17:27 Tunis

هيئة المحامين تعبر عن انشغالها الكبير لتعليق نشاط جمعيتين من المجتمع المدني

Publié le Mercredi 29 Octobre 2025
      
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الأربعاء عن "انشغالها الكبير لتعليق نشاط" المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، معتبرة إياهما "من أبرز مكونات المجتمع المدني المدافع عن الحقوق والحريات والمساواة".
وحذرت الهيئة، في بيان، من "الانزلاق نحو المساس بحرية واستقلالية المجتمع المدني لما يمثلة من ركيزة أساسية للحياة الديمقراطية ومراقبة السلط العمومية".
وقالت الهيئة إن الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم "هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها".

وكانت السلطات أبلغت منذ عدة أيام المنظمتين بقرار صادر عن وكيل الجمهورية بوقف نشاطهما لمدة شهر لإجراء تحريات تتعلق بالتصرف المالي والاداري.


