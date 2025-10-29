Babnet   Latest update 22:18 Tunis

أصوات نساء تطلق الجامعة النسوية الاولى لها من 1 الى 4 ديسمبر 2025

Publié le Mercredi 29 Octobre 2025
      
أعلنت جمعية أصوات نساء عن إطلاق الدورة الأولى من الجامعة النسوية التي ستُقام من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك في إطار مبادرة أكاديمية تهدف إلى إثراء البحث النسوي وتطوير معارف الجيل الجديد في هذا المجال.
 
وتسعى الجامعة النسوية الاولى لأصوات نساء إلى خلق فضاء أكاديمي تفاعلي يجمع بين الطلبة والطالبات والباحثات والباحثين من مختلف الاختصاصات، من جهة، والسلط الأكاديمية من جهة أخرى، لتبادل التجارب حول البحث النسوي ومناهجه وأخلاقياته.

 

كما ترمي هذه البادرة، وفق بلاغ للجمعية، الى تعزيز قدرات الجيل الجديد في توثيق المعرفة النسوية والتشجيع على إنتاج معرفة نسوية منطلقة من تجارب النساء وواقعهنّ.
 
ولفتت الى أن المقاعد محدودة ويبلغ عددها 40 مقعدا، وستُعطى الأولوية لطالبات وطلبة الماجستير والدكتوراه المهتمين بالبحث النسوي ومقارباته.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317527


