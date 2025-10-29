الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يشارك في الدورة الاولى من صالون "أفري لاب وأفري هيلث"

يشارك الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في الدورة الأولى لصالون «أفري لاب وأفري هيلث»، الذي ينتظم من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بسوسة.



ويشهد هذا الصالون مشاركة مهنيين من قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة في تونس، ويمثل منصة تواصل وتبادل تجمع بين المهنيين والباحثين والخبراء المهتمين بالبحث والتطوير في مجال الصحة، حيث ستعقد خلاله لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون والشراكات.



وقد تم افتتاح الصالون من قبل المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة، بشيرة رحيم.ويُعد هذا الصالون من أبرز التظاهرات الطبية في إفريقيا، إذ يجمع مهنيين من مختلف التخصصات الصحية على المستويات الوطني والإفريقي والدولي، بهدف تعزيز العلاقات المهنية وتطوير التعاون بين الفاعلين في القطاعات الطبية والصيدلانية والمزودين الدوليين، خاصة من إفريقيا والعالم العربي.ويقام على هامش المعرض منتدى علمي وتكنولوجي حول الصحة الرقمية (E-santé)، والتحول الرقمي في المجال الصحي، والمختبرات الذكية، وجراحة التجميل، بمشاركة شخصيات بارزة من عالم الطب وممثلين عن منظمات إقليمية كبرى.ويمثل المنتدى فرصة مثالية للحوار وتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والتكنولوجيات الطبية، من خلال برنامج علمي ثري يتضمن محاضرات وجلسات نقاش ومؤتمرات علمية.