تونس تحتضن المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية من 4 إلى 28 نوفمبر القادم

"القيادة من خلال الابتكار" هو الشعار الذي اتخذه المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية الذي تحتضنه تونس من 4 إلى 28 نوفمبر 2025.



وللغرض بحثت جلسة عمل أشرف عليها والي تونس، عماد بوخريص، امس الثلاثاء، استعدادات تونس لاحتضان هذا الحدث الدولي وتوفير سبل إنجاحه والإسهام في إشعاع البلاد .









وانعقدت جلسة العمل في إطار دعم الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية لانجاح تنظيم هذا الحدث العالمي بحضور ثلة من الإطارات من عدة وزارات وهياكل عمومية .



وتم في مستهل الجلسة تقديم البرنامج التفصيلي النهائي للمؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية في نسخته المحينة تحت شعار "القيادة من خلال الابتكار". كما تم التطرق إلى جاهزية الفضاءات لاستقطاب 2500 مشترك بالمؤتمر.



