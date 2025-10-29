Babnet   Latest update 17:27 Tunis

تونس تحتضن المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية من 4 إلى 28 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69023546c9a150.83002836_opegnkljhfqmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 16:37
      
"القيادة من خلال الابتكار" هو الشعار الذي اتخذه المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية الذي تحتضنه تونس من 4 إلى 28 نوفمبر 2025.

وللغرض بحثت جلسة عمل أشرف عليها والي تونس، عماد بوخريص، امس الثلاثاء، استعدادات تونس لاحتضان هذا الحدث الدولي وتوفير سبل إنجاحه والإسهام في إشعاع البلاد .



وانعقدت جلسة العمل في إطار دعم الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية لانجاح تنظيم هذا الحدث العالمي بحضور ثلة من الإطارات من عدة وزارات وهياكل عمومية .

وتم في مستهل الجلسة تقديم البرنامج التفصيلي النهائي للمؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية في نسخته المحينة تحت شعار "القيادة من خلال الابتكار". كما تم التطرق إلى جاهزية الفضاءات لاستقطاب 2500 مشترك بالمؤتمر.

ونظرا لأهمية التظاهرة، حثّ والي تونس الأطراف المتداخلة على معاضدة مجهودات الغرفة في تحقيق الأهداف المنشودة للمؤتمر من خلال حسن التنظيم والتأمين والنظافة وجمالية المدينة والفضاءات في علاقة بالمؤتمر، ولمزيد إشعاع صورة تونس في المحافل الدولية.


