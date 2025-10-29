Babnet   Latest update 17:27 Tunis

مدينة الثقافة تحتضن يوم 12 نوفمبر المقبل اكبر التظاهرات الطلابية في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690233b69d03d7.82888254_gkqelihfpnjmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 16:31
      
تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة، يوم 12 نوفمبر المقبل، الصالون الوطني للطلبة في دورته السابعة .JET'XPO 2025

ويشارك في هذه التظاهرة المؤسسات والشركات الناشئة والمواهب الشابة ورواد الاعمال من مختلف الجامعات التونسية من أجل التواصل والتفاعل فيما بينهم.



ويعد هذا الصالون فرصة هامة للطلبة والمتخرجين الجدد للتعرف على الشركات التونسية والعالمية التي تقدم فرص تدريب مهنية وتوسيع شبكة معارفهم وربط خبراتهم باحتياحات سوق الشغل.

كما تهدف الى ابراز قدرات الطلبة التونسيين وعرض أنشطتهم ومبادراتهم المبتكرة وربط علاقات مع المؤسسات والشركات مما يساعد في مزيد تعزيز روح ريادة الاعمال لديهم .
JETXPO 2025 من أكبر التظاهرات الطلابية في تونس، ينتظر أن يحضرها أكثر من 1500 من الطلبة والمتخرجين الجدد من رواد الاعمال ولديهم الخبرة في تنفيذ مشاريع قيمة بفضل مهاراتهم التقنية والشخصية لاكتشاف فرص العمل المتاحة لهم .


