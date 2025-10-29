مدينة الثقافة تحتضن يوم 12 نوفمبر المقبل اكبر التظاهرات الطلابية في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690233b69d03d7.82888254_gkqelihfpnjmo.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة، يوم 12 نوفمبر المقبل، الصالون الوطني للطلبة في دورته السابعة .JET'XPO 2025



ويشارك في هذه التظاهرة المؤسسات والشركات الناشئة والمواهب الشابة ورواد الاعمال من مختلف الجامعات التونسية من أجل التواصل والتفاعل فيما بينهم.









ويعد هذا الصالون فرصة هامة للطلبة والمتخرجين الجدد للتعرف على الشركات التونسية والعالمية التي تقدم فرص تدريب مهنية وتوسيع شبكة معارفهم وربط خبراتهم باحتياحات سوق الشغل.



كما تهدف الى ابراز قدرات الطلبة التونسيين وعرض أنشطتهم ومبادراتهم المبتكرة وربط علاقات مع المؤسسات والشركات مما يساعد في مزيد تعزيز روح ريادة الاعمال لديهم .

JETXPO 2025 من أكبر التظاهرات الطلابية في تونس، ينتظر أن يحضرها أكثر من 1500 من الطلبة والمتخرجين الجدد من رواد الاعمال ولديهم الخبرة في تنفيذ مشاريع قيمة بفضل مهاراتهم التقنية والشخصية لاكتشاف فرص العمل المتاحة لهم .

