في لقاء وزير الشؤون الدينية مع السفير المصري... الاتفاق على تطوير الاتفاقيات الثنائية في المجال الديني

اتفق كل من وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم يحي حسن على العمل على مزيد تطوير الاتفاقيات الثنائية في المجال الدّيني وتكثيف تبادل الخبرات بخصوص إعداد الدراسات والدورات التكوينية للأئمة والعمل المشترك على تطوير طرق الخطاب مع الشباب واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتكوينه على الحوار والتسامح والقيم الخيرية



جاء ذلك خلال خلال لقاء جمعهما يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الدينية ، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " اليوم الاربعاء





وذكر وزير الشؤون الدينية بالاتفاق بين كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتّاح السّيسي على أهمّ القضايا الدولية ، ودعوتهما للعمل على مزيد تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصّة المجال الديني بما يخدم مصلحة الشّعبين ويساهم في مكافحة التطرّف والعنف ويدحض الأفكار الهدّامة .



وعرج سفير مصر بتونس على النقاط المشتركة بين البلدين في المجال الديني ومن ذلك تولي الشيخ التونسي محمد الخضر حسين لمشيخة الأزهر الشريف في حركة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة العريقة، وفق ما جاء في نص البلاغ





