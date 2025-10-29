قابس: انطلاق احتفالات المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بالذكرى الخمسين لانبعاثها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/687cdb4abea654.62074782_qipomlfgkhejn.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الأربعاء، احتفالات المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بالذكرى الخمسين لانبعاثها، تحت شعار "نصف قرن من التميز والتألق في خدمة التكوين الهندسي والبحث العلمي".

وتضمّن اليوم الأول من هذه الاحتفالات تقديم محاضرتين الأولى حول التكوين الهندسي وتحديات المستقبل، والثانية حول استراتيجية التكوين الهندسي في أفق سنة 2030.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس عمادة المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، على ضرورة تكافؤ الفرص بين طلبة التعليم الهندسي في القطاعين العام والخاص، وعلى أهمية تحديد أجر مرجعي موحد للمهندسين عند الانتداب ضمانا لحقوقهم ولحماية المهندسات على وجه الخصوص من أي استغلال مهني.





من جهته، أفاد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، مسعود العمائري، في تصريح لصحفي "وات"، بأن الحرص كبير على مزيد تطوير هذه المنارة الجامعية، من خلال العمل حاليا على احداث تكوين هندسي جديد في الذكاء الاصناعي والتقنيات المتقدمة، وعلى اعادة تأهيل ماجستير البحث في كل من الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل، اضافة الى الاشتغال على احداث ماجستيري بحث جديدين في كل من الهندسة المدنية والاتصالات.



ويتضمّن برنامج الاحتفالات بالذكرى الخمسين فقرات متنوعة من بينها لقاء بين الأجيال المتعاقبة من الخريجين والأساتذة والمسيرين، وحفل تكريم لعدد من رموز هذه المدرسة، وعرض مجموعة من قصص النجاح والشهادات للعديد من خريجي هذه المؤسسة ومنتسبيها القدامى.

ويشمل البرنامج أيضا العديد من التظاهرات العلمية والثقافية من بينها منتدى المؤسسات في نسخته الخامسة يوم 13 نوفمبر القادم تحت عنوان "الصناعة والتنمية المستدامة"، والأيام الدكتورالية تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته " يومي 18 و19 نوفمر، فضلا عن تنظيم العديد من التظاهرات من قبل نوادي الطلبة ومن ذلك مسابقة الطيران يوم 30 نوفمبر ومسابقة الروبوتات يوم 01 فيفري. من جهته، أفاد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، مسعود العمائري، في تصريح لصحفي "وات"، بأن الحرص كبير على مزيد تطوير هذه المنارة الجامعية، من خلال العمل حاليا على احداث تكوين هندسي جديد في الذكاء الاصناعي والتقنيات المتقدمة، وعلى اعادة تأهيل ماجستير البحث في كل من الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل، اضافة الى الاشتغال على احداث ماجستيري بحث جديدين في كل من الهندسة المدنية والاتصالات.ويتضمّن برنامج الاحتفالات بالذكرى الخمسين فقرات متنوعة من بينها لقاء بين الأجيال المتعاقبة من الخريجين والأساتذة والمسيرين، وحفل تكريم لعدد من رموز هذه المدرسة، وعرض مجموعة من قصص النجاح والشهادات للعديد من خريجي هذه المؤسسة ومنتسبيها القدامى.ويشمل البرنامج أيضا العديد من التظاهرات العلمية والثقافية من بينها منتدى المؤسسات في نسخته الخامسة يوم 13 نوفمبر القادم تحت عنوان "الصناعة والتنمية المستدامة"، والأيام الدكتورالية تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته " يومي 18 و19 نوفمر، فضلا عن تنظيم العديد من التظاهرات من قبل نوادي الطلبة ومن ذلك مسابقة الطيران يوم 30 نوفمبر ومسابقة الروبوتات يوم 01 فيفري.