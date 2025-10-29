منوبة: افتتاح موسم جني الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/zaytoun.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح، صباح اليوم الاربعاء موسم جني الزيتون بولاية منوبة، في ضيعة خاصة بمعتمدية برج العامري، بتوقعات بانتاج 8780 طنا من زيتون الزيت، وبزيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بصابة السنة الفارطة.

وتعرّف والي الجهة محمود شعيب، بالمناسبة، على مؤشرات الصابة للموسم الجديد، وواقع القطاع ومشاغل الفلاحين والعملة، بحضور المكلفة بتسيير المندوبية، ورئيس الاتحاد الجهوي لاتحاد الفلاحين ومعتمد المنطقة.

وبينت المعطيات المقدمة تحسن مؤشرات الإنتاج، حيث من المنتظر انتاج 1756 طنا من الزيت، وذلك بعد تحويل كمية الزيتون بعد الجمع الى 17 معصرة ناشطة بالجهة باشرت اغلبها عملية قبول الزيتون، بطاقة تحويل جملية قدرت بـ 682 طنّا في اليوم، وطاقة خزن قدرت بـ 2171 طنا، منها 9 معاصر بالسلسلة المسترسلة، و4 معاصر بالضغط العالي، و4 معاصر تقليدية.





وقدرت مدة الجمع الضرورية ب 120 يوما ستوفر 125 ألف يوم عمل لفائدة 1250 عاملا وعاملة في المساحات التي تتمركز أكثر بمعتمدتي طبربة وبرج العامري، وذلك من جملة 14 ألفا و125 هكتارا تعد حوالي مليون و417 ألفا و46 شجرة زيتون وتمثل نسبة 63 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة.



وشمل افتتاح الموسم، متابعة عملية قبول الزيتون وتحويله بمعصرتين ببرج العامري والجديدة، حيث تم التعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة، والتأكيد على مزيد اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إنتاج زيوت بجودة عالية، مع إيلاء عناية خاصة بعمليات تصريف مادة المرجين، وذلك بمواصلة العمل ببرنامج فرش المادة في تسميد الزياتين والأشجار المثمرة وفق القواعد المعمول بها واحترام الكميات المسموح بها في الغرض.

وقد رافق افتتاح الموسم الذي تتنوع فيه أصناف الزيتون المنتجة وتختلف بين معتمديات الجهة وخاصة من الأصناف المحلية الجيدة، مظاهر بيع الزيتون في المناشر، وبيع زيت الزيتون ببعض المحلات والمعاصر، بأسعار وصلت الى 12 دينارا في طبربة، وترويج زيت الطاولة الذي سيتضاعف انتاجه وفق توقعات المندوبية بإنتاج كمية1650 طنا ، وذلك في الأسواق اليومية والاسبوعية.

