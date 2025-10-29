الجمعة 14 نوفمبر 2025 .. نشر القائمة النهائية لتراخيص سيارات "التاكسي الفردي " بولاية منوبة
أعلنت ولاية منوبة، أن نشر القائمة النهائية لتراخيص سيارات التاكسي الفردي، سيكون يوم الجمعة 14 نوفمبر القادم
وأفاد، بلاغ ممضى، من والي منوبة، أن عملية النشر ستكون على الصفحة الرسمية لولاية منوبة .
ويأتي هذا الإعلان، ليضع حداً للانتظار بالنسبة للذين تقدموا بمطالبهم للحصول على هذه التراخيص، والتي تُعد ضرورية لتنظيم قطاع النقل العمومي الفردي داخل ولاية منوبة .
وتهدف هذه الخطوة إلى إضفاء مزيد من الشفافية والتاكيد على على حقوق المستفيدين من هذه الرخص.
