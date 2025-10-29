Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الجمعة 14 نوفمبر 2025 .. نشر القائمة النهائية لتراخيص سيارات "التاكسي الفردي " بولاية منوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 18:16 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت ولاية منوبة، أن نشر القائمة النهائية لتراخيص سيارات التاكسي الفردي، سيكون يوم الجمعة 14 نوفمبر القادم

وأفاد، بلاغ ممضى، من والي منوبة، أن عملية النشر ستكون على الصفحة الرسمية لولاية منوبة .



ويأتي هذا الإعلان، ليضع حداً للانتظار بالنسبة للذين تقدموا بمطالبهم للحصول على هذه التراخيص، والتي تُعد ضرورية لتنظيم قطاع النقل العمومي الفردي داخل ولاية منوبة .

وتهدف هذه الخطوة إلى إضفاء مزيد من الشفافية والتاكيد على على حقوق المستفيدين من هذه الرخص.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317515


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    