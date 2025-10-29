معز الشرقي يودع بطولة براتيسلافا للتنس من الدور السادس عشر
ودّع التونسي معز الشرقي بطولة براتيسلافا السلوفاكية للتنس للتحدي من الدور سادس عشر اثر هزيمته أمام الأمريكي ايليوت سبيزيري بنتيجة صفر-2 (6-7 و2-6).
يذكر أنّ معز الشرقي كان قد شارك الأسبوع الماضي في بطولة بريست الفرنسية للتحدي وخرج من الدور ثمن النهائي على يد الفرنسي آرثر بوكيه بمجموعتين متتاليتين (4-6 و2-6).
تجدر الاشارة إلى أن معز الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالإضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.
