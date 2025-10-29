معز الشرقي يودع بطولة براتيسلافا للتنس من الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

ودّع التونسي معز الشرقي بطولة براتيسلافا السلوفاكية للتنس للتحدي من الدور سادس عشر اثر هزيمته أمام الأمريكي ايليوت سبيزيري بنتيجة صفر-2 (6-7 و2-6).

يذكر أنّ معز الشرقي كان قد شارك الأسبوع الماضي في بطولة بريست الفرنسية للتحدي وخرج من الدور ثمن النهائي على يد الفرنسي آرثر بوكيه بمجموعتين متتاليتين (4-6 و2-6).

تجدر الاشارة إلى أن معز الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالإضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.