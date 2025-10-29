Babnet   Latest update 08:18 Tunis

تونس تُفعّل خطة الوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901bd2d6b8502.80028660_hlefgpjknomiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025
      
 استعرضت اللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة الوضع   الوبائي في تونس والعالم (النزلة الموسمية، الإنفلونزا الوافدة، إنفلونزا واالطيور)، واتفقت  على تعزيز الترصّد والرصد المبكر في المستشفياتوالمخابر وتوسيع حملات التلقيح خاصة للفئات الهشّة
  كما دعت اللجنة التي انتظم اجتماعها بإشراف وزير الصحة الدكتور مصطفى  ،  الفرجاني ، إلى تكوين  الإطارات  الصحية في التشخيص السريع والاستجابة الميدانية
 وخلصت اللجنة  وفق بلاغ صادر يوم الثلاثاء عن وزارة الصحة، إلى ضرورة إطلاق  حملات تحسيسية لتشجيع الوقاية: غسل اليدين، ارتداء الكمامة عند ظهور  الأعراض، وتجنب الاكتظاظ.

 


