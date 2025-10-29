Babnet   Latest update 06:41 Tunis

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا ابتداء من يوم الخميس 30 أكتوبر2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a1d2257ee1.22234865_jloeqfhgkpimn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 06:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها، أنه  سيقع تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من يوم الخميس 30 أكتوبر2025 وفقا لمثال محركة المرور المصاحب وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 2 
ويتمثل هذا التحويل فيما يلي
- يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة - المطار - بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.

- تبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقـــــات الذروة الصباحية والمسائية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317481


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
25°-19
26°-19
25°-18
25°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    