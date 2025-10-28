Babnet   Latest update 23:06 Tunis

قفصة: وفد من السياح الأجانب يزور المدينة العتيقة والأحواض الرومانيّة في إطار مخرجات تظاهرة "تعالا قفصة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69012d94130a89.25228853_jngihokfmelqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 22:12
      
حلّ وفد من السياح الأجانب، اليوم الثلاثاء، بالمدينة العتيقة والأحواض الرومانية (وادي الباي) بقفصة المدينة، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الايام الدراسية الترويجية لولاية قفصة كوجهة سياحية "تعالا قفصة" التي انتظمت في شهر ماي المنقضي.

وقال المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للسياحة بقفصة، عبد الباسط النفطي، في تصريح لوكالة "وات"، إن هذه الزيارة تعدّ حدثا مهما وتتنزل ضمن الرؤية التي أعدتها وزارة السياحة خلال الايام الترويجية السياحية "تعالا قفصة" في ماي المنقضي، والتي خلصت إلى احداث 3 مسالك سياحية أولية هي كل من المسلك السياحي الواحة والمدينة العتيقة والأحواض الرومانية، والمسلك السياحي المغاور الجبلية السند والقطار، والمسلك السياحي المتلوي الجرذون الأحمر. 



وأضاف أن حلول وفد سياحي أجنبي بالمدينة العتيقة والأحواض الرومانية وادي الباي يعد افتتاحا لهذا المسلك السياحي، ويمثل انطلاقة لعودة السياح الأجانب إلى ولاية قفصة بعد توقف دام لسنوات. 
وأوضح النفطي أن هذه التظاهرة مثّلت فرصة لابراز ثراء وتنوع المنتوج السياحي بقفصة من خلال تنظيم معارض للمنتوجات الحرفية والتقليدية المميزة للجهة، إضافة إلى معرض للمنتوجات الفلاحية المتوفرة بها والمتمثلة في زيت الزيتون والتمور قصد الترويج لها. 
يذكر أن وزارة السياحة دعت في مذكرة لها المندوبيات الجهوية للسياحة إلى ادراج ولاية قفصة ضمن الرحلات السياحية المنظمة، من خلال حث وكالات الأسفار  على برمجة قفصة كوجهة للزيارة نظرا لما تزخر به من مقومات تاريخية وحضارية وحرفية تجعل منها قبلة للسائح الأجنبي والتونسي. 


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
Indicateurs
