باريس تحتضن "لقاءات الأعمال تونس 2025" الثلاثاء

احتضنت باريس، الثلاثاء، "لقاءات الأعمال تونس 2025"، وهو حدث مخصص لتعزيز المبادلات والإستثمارات بين تونس وفرنسا، وذلك ببادرة من "بيزنس فرانس".



وجمعت هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر عن صندوق الودائع والأمانات، طيفا واسعا من الفاعلين الإقتصاديين والمؤسساتيين، من بينهم صندوق الودائع والأمانات ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة التونسية/الفرنسية، والجمعية التونسية لمصنعي مكوّنات السيّارات وبنك (Bpifrance)، بالإضافة إلى مستشاري التجارة الخارجية لفرنسا.



وأتاحت فعاليات التظاهرة، في هذا الإطار، من استكشاف فرص التعاون في عديد القطاعات الإستراتيجية، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكوّنات السيّارات والطائرات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والتكوين المهني واللوجستيك والصناعات الدوائية والسياحة.وسلطت هذه الحوارات، وفق المصدر نفسه، الضوء على أوجه التكامل الممكنة بين المؤسسات التونسية والفرنسية في مجالات تتمتع بإمكانات كبيرة للإبتكار والنمو المستديم.وبالتوازي مع ذلك، أجريت لقاءات مؤسساتية ولقاءات ثنائية مكّنت الفاعلين الإقتصاديين والمؤسسات التونسية/الفرنسية من تبادل الأفكار بشأن سبل تعزيز الإستثمارات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة.وقدّمت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية غربي، خلال الحصّة، التّي خصّصت لمحور "الجالية، محرك للتنمية المشتركة بين تونس وفرنسا"، عرضا حول مشروع DIASDEV، وهي مبادرة مبتكرة موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج.وتندرج "لقاءات الأعمال تونس 2025" في إطار ديناميكية التعاون الإقتصادي المشترك بين تونس وفرنسا، القائمة على الثقة والتكامل والإبتكار.