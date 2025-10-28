Babnet   Latest update 21:13 Tunis

وزير الداخليّة يستقبل سفير مصر بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69011d8d86e789.34718396_oenqhlimpjkgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025
      
استقبل وزير الداخليّة، خالد النوري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم يحيى حسن، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين وزارتيْ داخلية البلدين، والسُبل الكفيلة بالإرتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبيْن الشقيقين.


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
