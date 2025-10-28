وزير الداخليّة يستقبل سفير مصر بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69011d8d86e789.34718396_oenqhlimpjkgf.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الداخليّة، خالد النوري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم يحيى حسن، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين وزارتيْ داخلية البلدين، والسُبل الكفيلة بالإرتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبيْن الشقيقين.