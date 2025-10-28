Babnet   Latest update 21:13 Tunis

المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصحفيين يعبّر عن "انشغاله" من وضع قطاع الاعلام.. ويقرّر البقاء في حالة انعقاد دائم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 20:38 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع، بأنها فوضت المكتب لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها "الإضراب العام"، للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.

وعبر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة، عن انشغاله العميق مما اعتبره "ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج"، من خلال "منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام"، بما يعكس "إرادة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر" وفق تقديرها، إضافة إلى عدم منح الصحفيين بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص التصوير لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.



ودعا الصحفيين الذين تعرضوا لعملية "صنصرة" الى إبلاغ النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حاثا السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير والإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.

كما أعلن المكتب عن قراره "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة"، وتبنّي مبادرة "عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع" والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة، لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها، بالتنسيق بين هياكل النقابة.

وجددت النقابة دعوتها إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإيقاف ملاحقتهم تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية، داعية الصحفيين إلى الانخراط الفاعل في التحركات النضالية القادمة، دفاعًا عن حرية الصحافة وعن حق التونسيين في إعلام حر ومسؤول، وفق نص البيان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317468


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-16
25°-19
26°-18
25°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    