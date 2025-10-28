تنظيم الدورة الثالثة من تظاهرة "جامعة تونس المنار، منارة الثقافات" يوم 4 نوفمبر المقبل

تنظم جامعة تونس المنار يوم 4 نوفمبر المقبل في الملاعب الرياضية التبعة للمركب الجامعي فرحات حشاد المنار، الدورة الثالثة من تظاهرة "جامعة تونس المنار، منارة الثقافات"، حسب ما جاء في بلاغ للجامعة.



وتسهدف هذه التظاهرة الطلبة الاجانب قصد تسهيل اندماجهم في محيطهم الجامعي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية وتمكينهم من تنظيم أنشطة تعبر عن رؤيتهم وقيمهم الثقافية وموروثهم الحضاري.



وتتضمن التظاهرة عروضا فلكلورية، وفقرات موسيقية ومسرحية وعروض أزياء تقليدية وغيرها من الفعاليات التي تعكس التنوع الثقافي وروح المشاركة والانفتاح على الآخر.وبينت الجامعة انه على الراغبين في المشاركة، تكوين فريق يتركب من 4 إلى 15 شخصا لتمثيل بلدهم على ان يسجلوا ترشحاتهم عن طريق الجذاذة المخصصة لذلك على موقع واب الجامعة.ويتضمن الترشح شقين إجباريين وهما الجناح الثقافي والعرض الفني. ويستوجب تأثيث الجناح الثقافي بجناح مميز يعكس ثقافة الدولة وإرثها الحضاري ضمن المساحة المخصصة لها من طرف الجامعة مع وجوب وضع علم الدولة المشاركة على الجناح.وعلى المترشحين تقديم عرض فني من اختيار الطلبة الممثلين للدولة المشاركة (مثال: عرض أزياء، موسيقى، غناء، شعر، ...)