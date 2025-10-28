قابس: الموافقة على مطالب نقلة 24 تلميذا متضررا بالاختناقات الغازية من المدرسة الإعدادية شاطئ السلام الى مدارس إعدادية أخرى

وافقت اللجنة الجهوية لدراسة حركة التلاميذ بين المؤسسات التربوية بقابس على مطالب نقلة تقدّم بها أولياء 24 تلميذا وتلميذة تعرّضوا لاختناقات غازية بسبب التلوث الصناعي للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للتربية بقابس كمال بالزاوية.



وأوضح بالزاوية، في تصريح لصحفي "وات"، أن اللجنة اجتمعت بصفة استثنائية يوم 23 أكتوبر الجاري ونظرت في ملفات التلاميذ المشار إليهم آنفا، ووافقت بعد مراجعة وزارة الاشراف، على الاستجابة لمطالبهم، لتتم نقلتهم من المدرسة الاعدادية شاطئ السلام الى كل من المدرسة الاعدادية الحبيب بورقيبة بقابس المدينة الموجودة بنفس الحوض التربوي والمدرسة الاعدادية ابن خلدون بقابس الجنوبية.





وأكّد أن هؤلاء التلاميذ التحقوا بمدارسهم الاعدادية الجديدة في موفى الأسبوع الفارط، وهم محل متابعة نفسية من طرف الاخصائيين النفسيين للمندوبية الجهوية لتربية والأطراف الشريكة للمندوبية بالجهة، وفق قوله.