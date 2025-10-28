Babnet   Latest update 14:35 Tunis

تونس تستعد لاحتضان ملتقى مديري امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي من 10 الى 13 نوفمبر 202

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/takeoff-today-course.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 14:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
5 تستعد تونس لاحتضان ملتقى مديري مراكز امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للامم المتحدة، خلال الفترة من 10 الى 13 نوفمبر 2025، وهو حدث ينظم لاول مرة في افريقيا، وفق بلاغ صحفي للمركز الاقليمي للتدريب في امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بتونس.

و"ياتي اختيار تونس لاحتضان هذا الملتقى كاعتراف دولي بالمكانة المرموقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في تونس وبالكفاءة العالية التي تميز به المركز الاقليمي لأمن الطيران بها"، وفق المصدر ذاته.



ويعدّ الاجتماع السنوي محطة هامة اقرتها منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" لتمكين مديري المراكز الاقليمية حول العالم من الالتقاء وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال امن الطيران.

كما يتيح الملتقى فرصة لتقاسم افضل التجارب والممارسات وتعزيز الجهود الدولية الرامية الى تطوير معايير امن الطيران.

ويمثل تنظيم هذا الحدث الدولي في تونس مناسبة لابراز جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني والنهوض به وتاكيدا على التزامها بتعزيز منظومة امن الطيران وفق المعايير الدولية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317454


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
26°-16
25°-19
27°-18
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    