تونس تستعد لاحتضان ملتقى مديري امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي من 10 الى 13 نوفمبر 202

5 تستعد تونس لاحتضان ملتقى مديري مراكز امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للامم المتحدة، خلال الفترة من 10 الى 13 نوفمبر 2025، وهو حدث ينظم لاول مرة في افريقيا، وفق بلاغ صحفي للمركز الاقليمي للتدريب في امن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بتونس.



و"ياتي اختيار تونس لاحتضان هذا الملتقى كاعتراف دولي بالمكانة المرموقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في تونس وبالكفاءة العالية التي تميز به المركز الاقليمي لأمن الطيران بها"، وفق المصدر ذاته.









ويعدّ الاجتماع السنوي محطة هامة اقرتها منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" لتمكين مديري المراكز الاقليمية حول العالم من الالتقاء وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال امن الطيران.



كما يتيح الملتقى فرصة لتقاسم افضل التجارب والممارسات وتعزيز الجهود الدولية الرامية الى تطوير معايير امن الطيران.



ويمثل تنظيم هذا الحدث الدولي في تونس مناسبة لابراز جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني والنهوض به وتاكيدا على التزامها بتعزيز منظومة امن الطيران وفق المعايير الدولية.