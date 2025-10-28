مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب التونسي يختتم الدور الأول بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا 23-48

تكبّد المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة هزيمة قاسية أمام نظيره الإسباني بنتيجة 23-48، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لبطولة العالم المقامة بالمغرب.



نتائج الجولة الثالثة:



ترتيب المجموعة الثانية:



مواصلة المشوار في الدور الترتيبي



بهذا الفوز، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة برصيد، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة. كما أنهى المنتخب القطري المنافسات في المرتبة الثانية بـأما المنتخب التونسي، فأنهى الدور الأول في، حققهما من فوزه في الجولة الثانية على المنتخب الكوري (33-27)، مقابل خسارتين أمام كل من قطر (30-38) وإسبانيا (23-48). وتذيّل المنتخب الكوري ترتيب المجموعة دون أي نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية.| الترتيب | المنتخب | النقاط | عدد المباريات || ------- | ------- | ------ | ------------- || 1 | إسبانيا | 6 | 3 || 2 | قطر | 4 | 3 || 3 | تونس | 2 | 3 || 4 | كوريا | 0 | 3 |سيواصل المنتخب التونسي مشاركته في المونديال من خلال خوض مبارياتلتحديد المراتب النهائية، حيث يتأهل متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ، إلى الدور نصف النهائي.