Babnet   Latest update 14:35 Tunis

مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب التونسي يختتم الدور الأول بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا 23-48

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 14:21 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تكبّد المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة هزيمة قاسية أمام نظيره الإسباني بنتيجة 23-48، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لبطولة العالم المقامة بالمغرب.

نتائج الجولة الثالثة:


* تونس 23 - 48 إسبانيا

* قطر 45 - 24 كوريا

بهذا الفوز، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة. كما أنهى المنتخب القطري المنافسات في المرتبة الثانية بـ 4 نقاط.

أما المنتخب التونسي، فأنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد نقطتين، حققهما من فوزه في الجولة الثانية على المنتخب الكوري (33-27)، مقابل خسارتين أمام كل من قطر (30-38) وإسبانيا (23-48). وتذيّل المنتخب الكوري ترتيب المجموعة دون أي نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية.

ترتيب المجموعة الثانية:

| الترتيب | المنتخب | النقاط | عدد المباريات |
| ------- | ------- | ------ | ------------- |
| 1 | إسبانيا | 6 | 3 |
| 2 | قطر | 4 | 3 |
| 3 | تونس | 2 | 3 |
| 4 | كوريا | 0 | 3 |

مواصلة المشوار في الدور الترتيبي

سيواصل المنتخب التونسي مشاركته في المونديال من خلال خوض مباريات الدور الترتيبي لتحديد المراتب النهائية، حيث يتأهل متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ، إلى الدور نصف النهائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317451


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
26°-16
25°-19
27°-18
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    