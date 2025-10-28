مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب التونسي يختتم الدور الأول بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا 23-48
تكبّد المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة هزيمة قاسية أمام نظيره الإسباني بنتيجة 23-48، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لبطولة العالم المقامة بالمغرب.
نتائج الجولة الثالثة:
* تونس 23 - 48 إسبانيا
* قطر 45 - 24 كوريا
بهذا الفوز، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة. كما أنهى المنتخب القطري المنافسات في المرتبة الثانية بـ 4 نقاط.
أما المنتخب التونسي، فأنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد نقطتين، حققهما من فوزه في الجولة الثانية على المنتخب الكوري (33-27)، مقابل خسارتين أمام كل من قطر (30-38) وإسبانيا (23-48). وتذيّل المنتخب الكوري ترتيب المجموعة دون أي نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية.
ترتيب المجموعة الثانية:| الترتيب | المنتخب | النقاط | عدد المباريات |
| ------- | ------- | ------ | ------------- |
| 1 | إسبانيا | 6 | 3 |
| 2 | قطر | 4 | 3 |
| 3 | تونس | 2 | 3 |
| 4 | كوريا | 0 | 3 |
