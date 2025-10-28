Babnet   Latest update 14:35 Tunis

انخفاض في حوادث الطرقات بنسبة 12 بالمائة إلى حدود 26 أكتوبر وارتفاع في عدد القتلى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 14:13
      
كشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، أن نسبة الحوادث في الطرقات إلى غاية يوم 26 أكتوبر من سنة 2025 انخفضت بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. 
وبينت الإحصائيات أن عدد القتلى ارتفع بنسبة 3.46 بالمائة حيث ذهب 988 شخصا ضحية لحوادث المرور إلى حدود 26 أكتوبر سنة 2025 ، مقابل 955 شخصا خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
و انخفض عدد الجرحى من 6570 جريحا إلى 5602 جريحا إلى حدود 26  أكتوبر من السنة الجارية ، أي بنسبة 14,73 بالمائة، و ذلك وفق المصدر ذاته 

وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في ارتكاب الحوادث خلال هذه السنة بنسبة  35.5 بالمائة و ارتفعت نسبة السرعة ضمن أسباب الحوادث من 14 إلى 17 بالمائة، في حين بقيت نسبة عدم احترام الاولوية في حدود 8 بالمائة، و ارتفعت في المقابل نسب الحوادث التي انجرت عن السياقة في حالة سكر من 1.7بالمائة إلى 2.05 بالمائة خلال سنة 2025 

و توزعت أسباب حوادث الطرقات إلى ثلاثة حوادث نتيجة عبور السكة ، و 10 نتيجة إهمال حدث ، و 26 حادثا جراء السير ليلا دون إنارة، و 26 نتيجة انفلاق عجلة و 28 حادثا جاءت بعد اختراق ضوء أحمر 
و سجل التقرير وجود 29 حادثا نتيجة السياقة دون رخصة و51 حادثا بعد السير في اتجاه محجر و 72 حادثا نتيجة المجاوزة الممنوعة.


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
Babnet

Latest update 14:35 Tunis

