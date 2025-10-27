Babnet   Latest update 21:34 Tunis

البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: النادي النسائي بقرطاج يواصل التألق ويفوز على نادي سلوى الصباح الكويتي بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffd7b098a081.31018925_lphkenogjimqf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025
      
واصل النادي النسائي بقرطاج عروضه القوية في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على نادي سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط دون رد، تفاصيلها 25-9، 25-17، 25-15، في المباراة التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الحادية والعشرين للبطولة.

ويُعد هذا الفوز الثاني على التوالي لفريق قَرطاج، بعد أن استهل مشاركته يوم أمس الأحد بانتصار مستحق على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-0، ليعتلي صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين.



نتائج مباريات اليوم – الاثنين 27 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس) — 0-3
* ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس) — 2-3
* نادي قرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت) — 3-0
* نادي الرواد (سوريا) — معفى

نتائج الجولة الأولى – الأحد 26 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) — 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت) — 3-1
* نادي الرواد (سوريا) نادي قرطاج (تونس) — 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) — معفى

الترتيب المؤقت بعد جولتين

| الفريق | النقاط | المباريات |
| --------------------- | ------ | --------- |
| النادي النسائي بقرطاج | 6 | 2 |
| نادي ناصرية بجاية | 4 | 2 |
| نادي سلوى الصباح | 3 | 2 |
| النادي الإفريقي | 3 | 2 |
| الترجي الرياضي | 2 | 1 |
| فتيات العيون | 0 | 2 |
| نادي الرواد | 0 | 1 |

برنامج المباريات القادمة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا)
* 16:00 – الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 18:00 – نادي قرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت)

الخميس 30 أكتوبر 2025

* 14:00 – ناصرية بجاية نادي سلوى الصباح
* 16:00 – نادي الرواد النادي الإفريقي
* 18:00 – الترجي الرياضي فتيات العيون

الجمعة 31 أكتوبر 2025

* 14:00 – النادي الإفريقي نادي سلوى الصباح
* 16:00 – فتيات العيون نادي الرواد
* 18:00 – نادي قرطاج الترجي الرياضي


الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Latest update 21:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

