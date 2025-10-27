Babnet   Latest update 21:34 Tunis

زغوان: فقرات تنشيطية وورشات توعويّة تؤثث فعاليات المبادرة الجهوية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 20:37
      
نظّمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بزغوان، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية، اليوم الاثنين، أمام مقر بلدية الزريبة، تظاهرة المبادرة الجهوية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بمشاركة عدد غفير من التلاميذ والأولياء والمربين إلى جانب ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة. 
وتضمّنت التظاهرة عدّة فقرات تنشيطية، وعروضا مسرحية وموسيقية، وورشات في الرسم والتعبير الإيقاعي والبراعة اليدوية، أثّثها عدد من التلاميذ بتأطير من المدرسين، وتركزت جميعها على كيفية تعامل الطفل مع محيطه العائلي والمدرسي والخارجي، ووسائل التنشئة السليمة لديه.
كما تم تنظيم ورشة خاصة بالأولياء حول التربية الوالدية الإيجابية، وأخرى حول الصحة الأسرية والجنسية بتأطير من مختصين نفسيين واجتماعيين ركّزت على دور الأسرة في خلق بيئة سليمة ومتوازنة للطفل بعيدا عن العنف وكل مظاهر الانحراف، وفي منأى عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفق ما شدّد عليه المختصون في حلقات الحوار مع الأولياء.

هذا وقد تخللت التظاهرة فقرة تنشيطية بشوارع مدينة الزريبة أثثتها فرقة ماجورات موسيقية.


