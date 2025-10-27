Babnet   Latest update 19:02 Tunis

البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: الترجي الرياضي يحقق فوزاً مثيراً على ناصرية بجاية الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffb1a80e9839.24064139_fqneglkiopjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 18:51
      
حققت سيدات الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الاثنين فوزاً ثميناً وصعباً على نادي ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الحادية والعشرين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المقامة بقصر الرياضة بالمنزه بمشاركة سبعة فرق عربية.

وجاءت تفاصيل الأشواط كما يلي:

28-26، 16-25، 24-26، 25-20، 15-7


ويُعد هذا الفوز الأول للترجي الرياضي في الدورة بعد الإعفاء في الجولة الافتتاحية، ليعزز بذلك حظوظه في سباق التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وكان النادي الإفريقي قد افتتح مواجهات اليوم بفوز مستحق على فريق فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط دون رد (25-14، 25-16، 25-18).

نتائج الجولة الثانية – الاثنين 27 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس) — 0-3
* ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس) — 2-3
* نادي قرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت) — س 18
* نادي الرواد (سوريا) — معفى

نتائج الجولة الأولى – الأحد 26 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) — 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت) — 3-1
* نادي الرواد (سوريا) نادي قرطاج (تونس) — 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) — معفى

الترتيب المؤقت بعد الجولة الثانية

| الفريق | النقاط | المباريات |
| --------------------- | ------ | --------- |
| نادي ناصرية بجاية | 4 | 2 |
| النادي النسائي بقرطاج | 3 | 1 |
| نادي سلوى الصباح | 3 | 1 |
| النادي الإفريقي | 3 | 2 |
| الترجي الرياضي | 2 | 1 |
| فتيات العيون | 0 | 2 |
| نادي الرواد | 0 | 1 |

برنامج المباريات القادمة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا)
* 16:00 – الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 18:00 – نادي قرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت)

الخميس 30 أكتوبر 2025

* 14:00 – ناصرية بجاية نادي سلوى الصباح
* 16:00 – نادي الرواد النادي الإفريقي
* 18:00 – الترجي الرياضي فتيات العيون

الجمعة 31 أكتوبر 2025

* 14:00 – النادي الإفريقي نادي سلوى الصباح
* 16:00 – فتيات العيون نادي الرواد
* 18:00 – نادي قرطاج الترجي الرياضي


