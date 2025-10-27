صدور مجلة GEO الفرنسية في عدد خاص بالتراث التونسي

خصصت المجلة الفرنسية الشهرية المختصة في مجال التصوير الوثائقي GEO عددها الأخير الصادر في شهر أكتوبر الجاري، للتعريف ببعض المواقع الأثرية التونسية والحث على زيارتها.



هذا العدد الذي يحمل عنوان" Tunisie un surprenant héritage à découvrir / تونس إرث مذهل للاكتشاف"، يضم حوالي 130 صفحة من بينها ملف بعنوان "دعوة للسفر"، يضم ثلاثين صفحة، ويقدم تونس بصفتها وجهة تسافر بالزائر عبر التاريخ في رحلة بين الآثار، من مدن ومعابد وفسيفساء، وغيرها من مخلفات الحضارات المتعاقبة على البلاد.



ويضم هذا الملف صورا وتعريفات لمناطق أثرية تونسية بدءا بمسرح الجم بالمهدية، المسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وموقع بلاريجيا الأثري بجندوبة، وموقع "توبربو ماجوس"، بمدينة طبربة (التسمية الحديثة) من ولاية منوبة، وموقع أوذنة الأثري من ولاية بن عروس، وموقع سفيطلة بالقصرين وقصر زروق بقرطاج، وموقع دقة الأثري، المُدرج هو الأخر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وموقع أوتيك في الطريق المؤدية إلى ولاية بنزرت، وسيكا فينيريا في الكاف، وحيدرة على الحدود الجزائرية التونسية، وشمتو بجندوبة، والموقع البوني بكركوان، وجامع عقبة ابن نافع بالقيروان .وفي إطار مزيد تسليط الضوء على الإرث الثقافي التونسي، تضمن هذا الملف الخاص بتونس أيضا، جزء مخصصا للآثار القرطاجية من خلال صور وثقت مختلف الخصوصيات الأثرية والتراثية للمنطقة ونصوص تغوص في عمق الخصوصيات الثقافية للحضارة القرطاجية وللعادات التونسية المستمدة من هذه الحضارة، حيث تم التركيز على الفسيفساء والتماثيل والشخصيات التاريخية التي ارتبط اسمها بهذه الحضارة على غرار حنبعل، فضل عن تخصيص جزء لموقع دقة الأثري.كما تضمن العدد تركيزا على الحراك الثقافي الذي ساهمت هذه المنطقة التاريخية في خلقه سواء كان من خلال احتضانها للتظاهرات الثقافية الكبرى في مختلف المجالات أو أيضا الحرف التي واصلت الازدهار بفضل هذا التاريخ الثري على غرار الحرفيين المختصين في استخراج الصبغة البنفسجية من الأصداف البحرية، وحرفة الفسيفساء وغيرها.وجدير بالذكر أن هذه المجلة تخصص في كل عدد لها مساحة للتعريف بالخصوصيات الثقافية للبلدان من خلال التركيز على بلد ما وأهم ملامحه التراثية.