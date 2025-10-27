قابس: الاستعداد للموسم الجديد للاستشفاء بالمياه المعدنية السخنة بالحامة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/elhamma.jpg width=100 align=left border=0>

مثل احكام الاستعداد للموسم الجديد للاستشفاء بالمياه المعدنية السخنة، محور اهتمام جلسة عمل، انعقدت يوم أمس الأحد بمقر معتمدية الحامة باشراف والي قابس رضوان نصيبي.

وتم التطرق خلال الجلسة، التي ضمت السلط المحلية والمندوبيتين الجهويتين للسياحة وللثقافة وأصحاب الحمامات الاستشفائية، الى الاشكاليات المطروحة في القطاع، والتى من بينها الافتقاد لمآوي الحافلات السياحية وضعف طاقة الايواء السياحي بالمنطقة.

كما تم بالمناسبة التأكيد على ضرورة مزيد العناية بنظافة مدينة الحامة وعلى مواصلة الجهود المبذولة في مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والعمل على توفير مآوي للحافلات السياحية.





وتقرر اعداد برنامج للتنشيط الثقافي بالحامة وخاصة خلال العطل وتنظيم يوم للاستثمار في المجال السياحي لتحفيز أصحاب أفكار المشاريع على بعث وحدات سياحية تساعد على تطوير طاقة الايواء السياحي بالمنطقة.



وتعد مدينة الحامة من الوجهات الهامة في مجال السياحة الاستشفائية لما تتميز به مياهها المعدنية السخنة من منافع صحية عديدة، جعلت من هذه المدينة قبلة للاستشفاء لعدد كبير من المواطنين من مختلف ولايات الجمهورية ومن ليبيا والجزائر.





