قبلي: حجز واتلاف كمية من الاعلاف الحيوانية وتنظيف خزانات ومحطات تحلية المياه

تواصل المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنشطتها الرامية الى المحافظة على صحة المواطن، فضلا عن مراقبة سلامة أغذية الحيوانات، باعتبارها تدخل في السلسلة الغذائية، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عماد بن صالح لصحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته، انه قد تم خلال الأسبوع الفارط، حجز واتلاف 9 أطنان من مادة السداري لاحتوائها على حشرة السوس، الى جانب 11 طنا من المكمل الغذائي للاعلاف "سي ان في" نظرا لعدم حفظه بطريقة صحية، فضلا عن 1 طن من العلف المركب بعد اخضاعه للتحاليل الجرثومية وثبوت عدم مطابقته للمواصفات الصحية.

وأشار بن صالح الى انه وبعد الطلب الذي تقدمت به المصالح الجهوية للهيئة لإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" قصد القيام بتنظيف خزانات المياه، قامت هذه الأخيرة بالتعاقد مع احدى المقاولات لانجاز التدخل الذي شمل الى حد الان 22 خزانا من اجمالي 23 خزان مياه صالحة للشرب بكافة مناطق الولاية، وسيتم اليوم تنظيف الخزان المتبقي علاوة عن قيام هذه المقاولات بتنظيف محطتي تحلية المياه بكل من قراد من معتمدية دوز الشمالية والرحمات من معتمدية قبلي الجنوبية، في انتظار إتمام تنظيف المحطة الثالثة بمنطقة شوشة نقة من معتمدية سوق الاحد





وافاد المصدر ذاته، بان مصالح الهيئة، انطلقت أيضا منذ 13 أكتوبر الجاري، في مراقبة التمور بكافة وحدات التصدير المنتصبة بالجهة .