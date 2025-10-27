Babnet   Latest update 09:44 Tunis

البطولة العربية للأندية النسائية لكرة اليد - اربعة اندية تونسية في الموعد من 1 الى 9 نوفمبر المقبل بالحمامات

تشارك اربعة اندية تونسية في البطولة العربية السابعة للأندية البطلة والفائزة بالكاس للسيدات لكرة اليد التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر القادم.
ويتعلق الامر بكل من الجمعية النسائية بالحمامات والنادي الافريقي والنادي النسائي بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل اضافة الى فرق قاسيون والنبك السوريين والقرين وسلوى الصباح الكويتيين.
وسبق للنادي الافريقي ان احرز نسخة 2021 بينما نال النادي النسائي بالمكنين لقب دورة 2022.



