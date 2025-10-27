Babnet   Latest update 08:07 Tunis

سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية - المنتخب التونسي يحقق فوزا عريضا على نظيره الليبي 16-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff0f936f1972.98685716_onfepmhjlkiqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 07:20
      
حقق المنتخب التونسي للسيدات فوزا كبيرا على نظيره الليبي بنتيجة 16-صفر امس الاحد في اليوم الاول من منافسات سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 التي تقام من 26 اكتوبر الجاري الى 1 نوفمبر القادم بالملعب البلدي بالرشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية. 
ولحساب اليوم الاول ايضا، فاز المنتخب التشادي على نظيره الافغاني بنتيجة 6-1.


وسيلاقي المنتخب التونسي في اليوم الثاني لهذه الدورة نظيره الافغاني بعد غد الاربعاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم مشاركته بمواجهة منتخب التشاد يوم 1 نوفمبر القادم في نفس التوقيت.


