سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية - المنتخب التونسي يحقق فوزا عريضا على نظيره الليبي 16-صفر

حقق المنتخب التونسي للسيدات فوزا كبيرا على نظيره الليبي بنتيجة 16-صفر امس الاحد في اليوم الاول من منافسات سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 التي تقام من 26 اكتوبر الجاري الى 1 نوفمبر القادم بالملعب البلدي بالرشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ولحساب اليوم الاول ايضا، فاز المنتخب التشادي على نظيره الافغاني بنتيجة 6-1.







وسيلاقي المنتخب التونسي في اليوم الثاني لهذه الدورة نظيره الافغاني بعد غد الاربعاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم مشاركته بمواجهة منتخب التشاد يوم 1 نوفمبر القادم في نفس التوقيت.