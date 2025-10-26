Babnet   Latest update 18:05 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات – النادي الإفريقي ينهزم أمام نادي ناصرية بجاية الجزائري 1-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe4d03356889.75163477_nmkofljgipqeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025
      
انهزم النادي الإفريقي أمام نادي ناصرية بجاية الجزائري بثلاثة أشواط لشوط واحد (20-25، 25-21، 16-25، 16-25)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، لحساب اليوم الأول من منافسات النسخة الحادية والعشرين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، الجارية بقصر الرياضة بالمنزه بمشاركة سبعة فرق.

ولحساب اليوم ذاته، يلاقي في وقت لاحق النادي النسائي بقرطاج، الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية، نادي الرواد السوري على الساعة السادسة مساءً، فيما سيكون الترجي الرياضي، الممثل الثالث للكرة الطائرة التونسية، معفى خلال هذا اليوم الأول على أن يستهل مشاركته غدًا الاثنين بمواجهة نادي ناصرية بجاية الجزائري.



نتائج اليوم الأول – الأحد 26 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) 3-1
* 16:00 نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت)
* 18:00 نادي الرواد (سوريا) نادي قرطاج (تونس)

الترتيب المؤقت

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ---------------------------- | - | - |
| 1 | نادي ناصرية بجاية (الجزائر) | 3 | 1 |
| 2 | النادي الإفريقي (تونس) | 0 | 1 |
| 3 | النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 0 | 0 |
| 4 | نادي الرواد (سوريا) | 0 | 0 |
| 5 | نادي سلوى الصباح (الكويت) | 0 | 0 |
| 6 | فتيات العيون (الكويت) | 0 | 0 |
| 7 | الترجي الرياضي (تونس) | 0 | 0 |

البرنامج القادم

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* 14:00 فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس)
* 16:00 ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس)
* 18:00 نادي قرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

* 14:00 ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا)
* 16:00 الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 18:00 نادي قرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت)

الخميس 30 أكتوبر 2025

* 14:00 ناصرية بجاية (الجزائر) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 16:00 نادي الرواد (سوريا) النادي الإفريقي (تونس)
* 18:00 الترجي الرياضي (تونس) فتيات العيون (الكويت)

الجمعة 31 أكتوبر 2025

* 14:00 النادي الإفريقي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 16:00 فتيات العيون (الكويت) نادي الرواد (سوريا)
* 18:00 نادي قرطاج (تونس) الترجي الرياضي (تونس)

السبت 1 نوفمبر 2025

* 14:00 ناصرية بجاية (الجزائر) فتيات العيون (الكويت)
* 16:00 نادي الرواد (سوريا) الترجي الرياضي (تونس)
* 18:00 النادي الإفريقي (تونس) نادي قرطاج (تونس)

الأحد 2 نوفمبر 2025

* 14:00 نادي سلوى الصباح (الكويت) نادي الرواد (سوريا)
* 16:00 النادي الإفريقي (تونس) الترجي الرياضي (تونس)
* 18:00 ناصرية بجاية (الجزائر) نادي قرطاج (تونس)


