اتحاد الشغل يعبر عن تضامنه مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد قرار ايقاف نشاطها لمدة شهر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم السبت، عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد تعليق نشاطها لمدة شهر، معربا عن استنكاره الشديد للقرار.



وأضاف الاتحاد في بيان له، "أن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي" مؤكدا أن "ايقاف نشاط الجمعية يمثل تهديدا مباشرا لسلامة النساء اللواتي يلجأن الى مراكز الاستماع التابعة للجمعية".









وكانت الجمعية قد اعلنت في وقت سابق من نهار اليوم تسلمها "إذن على عريضة يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر من تاريخ الإعلام، بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك من أجل مراجعة بعض التفاصيل المتعلّقة بتمويل الجمعية".



وبينت "أنّها ستضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدة التعليق، على أن تُوجه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفل بهن. وكانت الجمعية قد اعلنت في وقت سابق من نهار اليوم تسلمها "إذن على عريضة يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر من تاريخ الإعلام، بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك من أجل مراجعة بعض التفاصيل المتعلّقة بتمويل الجمعية".وبينت "أنّها ستضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدة التعليق، على أن تُوجه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفل بهن.