الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يعزز الصدارة ونجم المتلوي يحقق فوزًا ثمينًا

افتُتحت، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، منافسات الدفعة الأولى من مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث واصل النادي الإفريقي نتائجه المتميزة محققًا فوزًا جديدًا في القيروان، فيما حقق نجم المتلوي فوزًا متأخرًا على حساب مستقبل قابس.

نتائج مباريات السبت:


* ملعب حمدة العواني بالقيروان:


* شبيبة القيروان 1
ريان الحمروني (دق 75)
* النادي الإفريقي 3
حسام حسن رمضان (دق 5) – فيليب كينزومبي (دق 68) – بلال أيت مالك (دق 74)

* الملعب البلدي بالمتلوي:

* نجم المتلوي 1
سامح بوحاجب (دق 90+3)
* مستقبل قابس 0

وبهذا الفوز، عزز النادي الإفريقي موقعه في صدارة الترتيب رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، مستفيدًا من هزيمة ملاحقه المباشر في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.

المباريات المتبقية من الجولة:

* الأحد 26 أكتوبر 2025

* مستقبل سليمان – شبيبة العمران (ملعب بئر بورقبة)
* الأولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي (ملعب بوجمعة الكميتي بباجة)

* الأربعاء 29 أكتوبر 2025

* مستقبل المرسى – النجم الساحلي (ملعب عبد العزيز الشتيوي)
* الملعب التونسي – النادي الصفاقسي (ملعب الهادي النيفر بباردو)
* الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان (ملعب مصطفى بن جنات)

* الخميس 30 أكتوبر 2025

* الترجي الرياضي – النادي البنزرتي (ملعب حمادي العقربي برادس)

الترتيب بعد الدفعة الأولى من الجولة 11:

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- |
| 1 | النادي الإفريقي | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | الملعب التونسي | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 3 | الترجي الرياضي | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| 4 | نجم المتلوي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | الترجي الجرجيسي | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 7 | النادي الصفاقسي | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | شبيبة العمران | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | النادي البنزرتي | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 10 | مستقبل المرسى | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 11 | شبيبة القيروان | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 12 | النجم الساحلي | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| 13 | اتحاد بن قردان | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 14 | مستقبل سليمان | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | مستقبل قابس | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 |


