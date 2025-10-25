كأس الكونفدرالية الإفريقية: تأهل شباب بلوزداد والوداد المغربي إلى دور المجموعات بثبات وأداء مقنع
تواصل الأندية المغاربية بروزها في المسابقات القارية، حيث نجح كل من شباب بلوزداد الجزائري والوداد الرياضي المغربي في حجز مكانهما بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تحقيق انتصارين مقنعين في مباريات الإياب لحساب الدور التمهيدي الثاني.
شباب بلوزداد يحسم التأهل أمام حافيا كوناكري
شباب بلوزداد يحسم التأهل أمام حافيا كوناكري
الجزائر – 25 أكتوبر 2025
تمكن شباب بلوزداد من تحقيق الفوز على حافيا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.
وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، افتتح اللاعب مزيان التسجيل في الدقيقة 55، قبل أن يضيف بوصوار الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليضمن الفريق الجزائري التأهل، خاصة بعد تعادل الذهاب (1-1).
الوداد يؤكد تفوقه على أشانتي كوتوكو بخماسيةالدار البيضاء – 25 أكتوبر 2025
واصل الوداد الرياضي المغربي عروضه القوية، حيث جدد فوزه على أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة كبيرة 5-1 على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.
سجل للوداد كل من:
* حمزة هنوري (د1)
* عزيز كي (د18)
* تمبينكوسي لورش (د55 من ضربة جزاء)
* أسامة الزمراوي (د85)
* محمد بوشواري (د90+1)
في حين أحرز الهدف الوحيد للفريق الغاني اللاعب جيلباني سامبا.
وكان الوداد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0)، ليؤكد تفوقه بمجموع المباراتين ويعبر بثقة إلى دور المجموعات.
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أعلن أن قرعة دور المجموعات لكلٍّ من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية ستُجرى يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل، حيث ستتجه الأنظار لمعرفة مسار الأندية المغاربية في سباق التتويج القاري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317277