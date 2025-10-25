كأس الكونفدرالية الإفريقية: تأهل شباب بلوزداد والوداد المغربي إلى دور المجموعات بثبات وأداء مقنع

تواصل الأندية المغاربية بروزها في المسابقات القارية، حيث نجح كل من شباب بلوزداد الجزائري والوداد الرياضي المغربي في حجز مكانهما بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تحقيق انتصارين مقنعين في مباريات الإياب لحساب الدور التمهيدي الثاني.



شباب بلوزداد يحسم التأهل أمام حافيا كوناكري



الوداد يؤكد تفوقه على أشانتي كوتوكو بخماسية



الجزائر – 25 أكتوبر 2025تمكن شباب بلوزداد من تحقيق الفوز على حافيا كوناكري الغيني بنتيجةفي المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، افتتح اللاعبالتسجيل في الدقيقة 55، قبل أن يضيفالهدف الثاني في الدقيقة 68، ليضمن الفريق الجزائري التأهل، خاصة بعد تعادل الذهاب (1-1).الدار البيضاء – 25 أكتوبر 2025واصل الوداد الرياضي المغربي عروضه القوية، حيث جدد فوزه على أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة كبيرةعلى أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.سجل للوداد كل من:في حين أحرز الهدف الوحيد للفريق الغاني اللاعبوكان الوداد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0)، ليؤكد تفوقه بمجموع المباراتين ويعبر بثقة إلى دور المجموعات.أعلن أنلكلٍّ منستُجرى يوم، حيث ستتجه الأنظار لمعرفة مسار الأندية المغاربية في سباق التتويج القاري.